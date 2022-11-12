О каких болезнях можно узнать по рукам

– Ты ведь пишешь про здоровье и связываешься с врачами? – спросила меня недавно подружка Оксана. – Да, конечно, что случилось? – сразу же поинтересовалась я. – Есть проблема: ложусь спать, а наутро дико болит рука! – пожаловалась подруга. – С детства сплю, подложив руку под голову. Но в последнее время плечо по утрам отваливается, не знаю, что и делать. Немеет, болит. Спроси у своих специалистов, в чём проблема? Я задумалась: проблем с руками действительно много, от боли – до непонятных пятен. О чём они говорят? Мы попытались разобраться.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Частая дрожь

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Симптомы

Обычно дрожащие руки можно увидеть у пожилых или в момент сильного нервного потрясения. Но иногда дрожь в руках появляется и у молодых людей, к тому же без видимых причин. В одних случаях такой симптом не причина для волнения, в других – повод серьёзно заняться своим здоровьем.

Если тремор (так это называют врачи) повторяется каждый день, это может быть признаком неврологического расстройства. Но иногда такое может случаться после бессонной ночи, из-за чрезмерного употребления кофеина или алкоголя, а также на фоне приёма некоторых лекарств, в том числе от астмы или депрессии. Если тремор задевает только одну руку (или больше заметен с одной стороны тела) и проявляется даже в состоянии покоя, это может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона.

Как справиться?

Обычно тремор лечится и нужно лишь устранить фактор, который его вызывает: отказаться от частого употребления крепкого кофе и чая, наладить нормальный полноценный сон, уменьшить интенсивность физических нагрузок, и дрожь в конечностях пройдёт.

Если речь идёт о патологии, нужно лечить основное заболевание. В некоторых случаях, например, нужно лечить шейный остеохондроз (частая причина дрожания рук). В других врачи назначают комплексное лечение. Пациентам могут выписать самые разные препараты, в зависимости от болезни, – от витаминов – до транквилизаторов и противосудорожных препаратов.

В качестве профилактики может быть показан специальный курс упражнений. Полезными могут быть занятия, способствующие развитию мелкой моторики рук (вязание, вышивка, рисование, плетение, занятия эспандером и т.д.). Унять дрожь могут помочь упражнения с утяжелителем (нужно взять в руки что-то тяжелое). Простое и эффективное упражнение, которое может выполнить каждый: сжать руки в кулак и разжать резким движением, повторить 30 – 50 раз.

Постоянно потеют

Симптомы

Руки увлажняются и потеют, несмотря на погоду. «Я поволновалась, ладошки вспотели!» – часто читаем мы комментарии в соцсетях. Но это не так просто. На самом деле, никакой милоты на деле и нет.Потные ладони – первый признак нарушения работы щитовидной железы. При гипертиреозе – увеличении выработки количества гормонов, регулирующих обмен веществ, наблюдается чрезмерная потливость, в том числе и ладоней. При гипотиреозе – снижении выработки гормонов щитовидной железой наблюдается отёк пальцев. Пальцы иногда раздувает так, что невозможно снять кольцо.

Как справиться?

Если у вас есть один из этих признаков, то надо срочно сделать УЗИ щитовидной железы. Ну а после уточнения диагноза лечение назначит врач.

Сухая кожа

Симптомы

Кожа на руках постоянно шелушится. Руки с тыльной стороны ладоней постоянно чешутся, в сложных случаях кожа слезает. Думаете, жирный крем поможет? Вот и нет.

Дело в том, что сухая кожа рук чаще всего сигнализирует о недостатки жидкости в организме или проблемах с работой почек. Шелушиться кожа рук может из-за недостатка витамина А или поражения грибковыми заболеваниями. Кроме того, сухая кожа рук может быть симптомом начала развития сахарного диабета.Как справиться? Ну, для начала попробовать кремы и бальзамы, в состав которых входят: пантенол; гиалуроновая кислота; мочевина; антиоксиданты и витамины.

Если же речь идёт о проявлениях дерматита, экземы либо других дерматологических заболеваний, то лучше обратиться к врачу-дерматологу.

Если вы видите, что симптомы не проходят, запишитесь к терапевту и расскажите про все неприятные симптомы. Есть отёки Симптомы. Иногда можно заметить, что руки слегка припухли, появился отёк. Причин этому много – чаще всего это связано со скоплением жидкости. Такое состояние, говорят специалисты, вызывают:

слишком долгое пребывание в одном положении;

употребление солёной пищи;

приём определённых лекарств – например, противозачаточных таблеток, антидепрессантов и стероидов.

Нередко отёк – это признак серьёзной инфекции, ракового поражения, проблем с сердцем и почками. И если отёки стойкие, значит, болезнь обострилась или быстро прогрессирует. Отёк может осложниться нарушением питания тканей, воспалением кожи, растяжками, изменениями окраски.

Отёки рук также могут возникать на фоне сердечной недостаточности. По утрам (в идеале) они минимальны, усиливаются к вечеру. В отличие от них почечные отёки рук наиболее выражены по утрам и в течение дня уменьшаются или исчезают.

Как справиться?

Игнорировать такую ситуацию не стоит – следует обратиться за помощью к врачу-ревматологу, как только появились первые симптомы неприятной болезни. Это позволит с точностью диагностировать причину возникновения болезни и предотвратить её осложнение.

Рука немеет

Симптомы

Ощущение покалывания и онемения в руках – не самый приятный симптом. И игнорировать эти проявления не стоит, так как они являются признаками неврологических проблем.

Многие уверены, что немеющая рука – признак инсульта. Но, как говорят врачи, при инсульте онемение какой-либо части тела (либо конечностей, либо всей половины тела, включая лицо) носит всегда односторонний характер. При этом присутствуют и другие симптомы: двигательные нарушения, изменения зрения, затруднения речи, координации движений. Так что тут, как говорят, не спутаешь.

Как справиться?

Если никаких нарушений речи и прочего у вас не происходит, то, скорее всего, ваша проблема связана либо с заболеванием позвоночника (радикулит, межпозвонковая грыжа и т. д.), либо с длительным повышенным содержанием уровня глюкозы в крови, при котором повреждаются периферические сосуды и нервы.Чтобы не гадать, пройдите комплексное обследование, включающее в себя рентгеновское, а при необходимости – КТ-исследование проблемной зоны, анализ сахара в крови натощак, а если вы входите в группу риска (в плане наследственности или избыточного веса), не только натощак, но и после еды, сделав либо тест с пищевой нагрузкой, либо тест на толерантность к глюкозе.

Появляются пятна

Симптомы

Появление синяка на руках может быть однократным – например, из-за лёгкой травмы, когда человек ударился. А может быть регулярной проблемой, когда синяки появляются сами по себе, и не по одному.

По словам врачей, такая проблема в большинстве случаев связана со слабостью сосудистой стенки или нарушением свёртывания крови. Эти проблемы могут возникать при различных заболеваниях, в том числе болезнях крови, приёме гормональных препаратов (например, преднизолона, метилпреднизолона, дексаметазона или мазей, содержащих в своём составе вышеперечисленные лекарственные вещества) и аспирина.

Как справиться?