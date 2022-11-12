Эксперты рассказали о диете для снижения уровня стресса

Участниками исследования стали 45 человек 18 - 59 лет с низким содержанием клетчатки в рационе питания. Их разбили на 2 группы, попросив в течение 4 недель придерживаться определенной диеты.

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Попавшие в 1 группу каждый день потребляли 6-8 порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотических волокон (лук, лук-порей, капуста, яблоки, бананы и овсяные хлопья), 5-8 порций зерновых продуктов и 3-4 порции бобовых в неделю. В их рационе также были 2-3 порции ферментированных продуктов (квашеная капуста, кефир и чайный гриб). А участники второй группы получили лишь общие рекомендации, основанные на пирамиде здорового питания.