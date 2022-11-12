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1 час назад

Эксперты рассказали о диете для снижения уровня стресса

Мир новостей

Участниками исследования стали 45 человек 18 - 59 лет с низким содержанием клетчатки в рационе питания. Их разбили на 2 группы, попросив в течение 4 недель придерживаться определенной диеты.

Эксперты рассказали о диете для снижения уровня стресса
Фото: Мир новостейМир новостей

Попавшие в 1 группу каждый день потребляли 6-8 порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотических волокон (лук, лук-порей, капуста, яблоки, бананы и овсяные хлопья), 5-8 порций зерновых продуктов и 3-4 порции бобовых в неделю. В их рационе также были 2-3 порции ферментированных продуктов (квашеная капуста, кефир и чайный гриб). А участники второй группы получили лишь общие рекомендации, основанные на пирамиде здорового питания.

В результате выяснилось, что люди из первой группы испытывали меньший стресс. Эксперты увидели прямую корреляцию между строгостью соблюдения диеты и уровнем стресса. Также у обеих групп улучшилось качество сна, хотя у участников с пребиотической диетой это выражалось сильнее.

Здоровье,
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