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26 минут назад

Иностранный диетолог раскрыла пользу белого риса

Vse42.ru

Врач-диетолог Лорен Манакер рассказала, какую пользу здоровью приносит белый рис.

Иностранный диетолог раскрыла пользу белого риса
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Лорен Манакер рассказала, что врачи запрещают есть белый рис при нарушениях обмена веществ. Однако в нем есть витамины и микроэлементы, приносящие пользу здоровью человека.

Так, в белом рисе содержатся углеводы, витамины группы В, селен, фосфор, цинк.

– Для здоровья наших костей в организм должен поступать марганец, а он содержится как раз в белом рисе. Злак также богат фолиевой кислотой, она важна для профилактики малокровия, – объяснила эксперт.

Также белый рис легко усваивается. Его рекомендуют употреблять при заболеваниях пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта. Есть белый рис нужно в остывшем виде, пишет "Газета.ru" со ссылкой на иностранный источник.

Здоровье,
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