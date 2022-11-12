Иностранный диетолог раскрыла пользу белого риса

Врач-диетолог Лорен Манакер рассказала, какую пользу здоровью приносит белый рис.

Лорен Манакер рассказала, что врачи запрещают есть белый рис при нарушениях обмена веществ. Однако в нем есть витамины и микроэлементы, приносящие пользу здоровью человека.

Так, в белом рисе содержатся углеводы, витамины группы В, селен, фосфор, цинк.

– Для здоровья наших костей в организм должен поступать марганец, а он содержится как раз в белом рисе. Злак также богат фолиевой кислотой, она важна для профилактики малокровия, – объяснила эксперт.