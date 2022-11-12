Как пережить самую тяжелую в году осеннюю депрессию

Свинцовое небо, холод и темнота. Как пережить ноябрьскую депрессию – самую тяжелую в году? Психологи говорят: поздняя осень совершенно точно была придумана для лени и тоски. Не согласна с этим утверждением корреспондент «МИР 24» из Петербурга Анастасия Стурова.

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Осенью солнце невысоко поднимается над горизонтом и сокращается световой день. Сейчас он в Петербурге уже почти вдвое меньше, чем летом. Ноябрьская хандра – почти медицинский термин.

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Если кормить «дракона»-хандру, говорят психологи, он вас непременно съест. Объяснит, что вставать с кровати не нужно, контактировать с миром тоже. И тут, как в сказках, поможет сила света.

Светотерапия, например, в оранжерее, добавит организму мелатонина и других гормонов, которые отвечают за спокойствие и работу биологических часов.

«Когда наш взгляд падает на прекрасный зеленый цвет, очень естественный сам по себе, это наполняет. А если вы ходили сюда, например, с детьми, или с людьми, которые для вас важны и дороги, то тогда и это становится тем, что приносит радостные впечатления», – говорит клинический психолог Татьяна Гилева.

Есть и другой способ взбодриться, когда за окном дождь и пронизывающий ветер. Порадовать себя можно обновкой, но прежде разобрать шкаф. В Санкт-Петербурге работает целая сеть магазинов, которую таким образом поддерживают сами горожане.

«Действительно, по статистике больше всего несут вещей весной и осенью. Мы не думаем, что это связано с хандрой, скорее, с желанием перемен», – отмечает PR-директор сети благотворительных магазинов Ксения Чепига.

Не кормите «дракона», покормите кота. И почешите ему за ушком. Это тоже возможность поднять настроение. Не только коту.

Ученые установили: пока вы гладите питомца, артериальное давление понижается. В котокафе Петербурга работают терапевты со стажем: например, мейн-кун Хэм – праздник, который всегда с тобой.

«Коты – лучшее средство для снятия стресса. Они мурлыкают, мягкие, мы взаимодействуем с ними, смотрим на них. Они прекрасны, они идеальны», – говорит арт-директор котокафе Ольга Титович.

Оказывается, и кошачьи метеозависимы. В отличие от собак, которые выводят хозяина на прогулку в любую погоду. Им осенняя хандра точно не грозит.