Врач объяснила причину неэффективности антидепрессантов

Антидепрессанты могут не оказать нужного воздействия из-за генетических особенностей человека. Об этом россиянам рассказала врач-генетик Ирина Колесникова.

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По ее словам, так же как и продукты, препараты могут по-разному усваиваться в организме, на что влияют гены. В связи с этим в ряде случаев антидепрессанты не помогают.

Колесникова в том числе указала на тот факт, что из-за генетических особенностей таблетки не только не окажут нужного эффекта, но могут вызвать и побочные, такие как запоры, тремор, набор и потеря веса. По этой причине следует принимать только подобранные специалистом лекарственные средства и не отходить от выбранного врачом курса.