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4 часа назад

Врач объяснила россиянам причину неэффективности антидепрессантов

Vse42.ruиещё 1

Антидепрессанты могут не оказать нужного воздействия из-за генетических особенностей человека. Об этом россиянам рассказала врач-генетик Ирина Колесникова.

Врач объяснила причину неэффективности антидепрессантов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По ее словам, так же как и продукты, препараты могут по-разному усваиваться в организме, на что влияют гены. В связи с этим в ряде случаев антидепрессанты не помогают.

Колесникова в том числе указала на тот факт, что из-за генетических особенностей таблетки не только не окажут нужного эффекта, но могут вызвать и побочные, такие как запоры, тремор, набор и потеря веса. По этой причине следует принимать только подобранные специалистом лекарственные средства и не отходить от выбранного врачом курса.

Эксперт рекомендует предварительно пройти генетический тест, чтобы выяснить, какие препараты можно использовать при лечении. На основе полученных сведений доктор сможет определить подходящие пациенту антидепрессанты и их дозировку. Об этом пишут "Известия".

Здоровье,Ирина Колесникова,
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