Россиянам назвали лучшие напитки для укрепления нервной системы

Лучшие напитки, помогающие улучить работу нервной системы, — это зеленый и белый чай. К такому выводу пришел врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин, передает «Газета.Ru».

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Эксперт подчеркнул, что в данных напитках содержатся такие полезные компоненты, как катехин, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний, которые не только способствуют укреплению нервных клеток, но и помогают чувствовать себя лучше, а также сохранять бодрость на протяжении всего дня.

При этом, по словам Мацокина, россиянам не стоит злоупотреблять кофе. Врач объяснил, что данный напиток, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм. «Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом», — заключил специалист.