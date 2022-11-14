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32 минуты назад

Что будет, если есть мандарины каждый день

Секрет Фирмы

Если поставить над собой эксперимент и съедать в день по килограмму мандаринов, можно столкнуться с неожиданной реакцией, рассказала врач-педиатр Дарья Масленникова.

Что будет, если есть мандарины каждый день
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Например, у вас может пожелтеть кожа, появиться сыпь или развиться болезнь желудка.

Известен случай, произошедший с шестилетним Томасом Треверсом из Британии. Он ел мандарины (и очень много) каждый день, а потом его кожа начала желтеть. Оказалось, что всё дело в цитрусовых.

«В мандаринах содержится бета-каротин, который придает фруктам веселый оранжевый цвет. К счастью, для развития каротиновой желтухи ярких плодов нужно съесть действительно много», — уточнила врач.

От переедания этих цитрусовых также может развиться псевдоаллергическая реакция — высыпания на коже, похожие на аллергические. А ещё они могут чесаться. Чем больше мандаринов съесть, тем больше сыпи и чесотки может вас ждать. Чтобы всё прошло, с мандаринами нужно будет на какое-то время завязать.

Цитрусовые не стоит употреблять в пищу, если вы очень голодны и давно ничего не ели. Потому что содержащаяся в них лимонная и аскорбиновая кислоты могут усиливать аппетит и способствовать обострению гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Здоровье,
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