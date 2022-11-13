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2 часа назад

Три способа быстро заснуть

Ferra.ru

Если вы не можете долго уснуть, то доставать смартфон - это точно не лучшая идея. Лучше попробовать три следующих метода.

Три способа быстро заснуть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Есть большое количество способов заснуть, если вы проснулись посреди ночи или просто не можете уснуть поздно вечером. Но вот три наиболее эффективных из них.

Белый шум

Подобный вид шума действует на человека успокаивающе. Издаёт такой шум, например, фен. Можете попробовать воспользоваться аудиозаписями с белым шумом: их много в интернете.

Дыхательная техника

Другими словами, это метод «4-7-8». Сначала в течение 4 секунд делайте вдох, затем задержите дыхание на 7 секунд, наконец, медленно выпускайте воздух в течение 8 секунд. Создатель данной методики уверяет, что вы после этого заснёте меньше чем за 60 секунд. Повторять все действия рекомендуется с закрытыми глазами и не менее 4 раз.

Солдатский метод

Считается, что это метод используется военными в США. Первым делом расслабьте мышцы лица, далее опустите плечи, сделайте несколько вдохов, вытяните вперёд плечи. Постепенно расслабляйте ваши мышцы рук, бицепсы, предплечья, после этого - мышцы ног (переходите от бедра к самым маленьким мышцам). Затем на 10 секунд представьте, будто вы качаетесь в гамаке. Важно сосредоточить внимание на движениях воображаемого гамака.

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