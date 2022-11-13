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30 минут назад

Эти продукты могут ухудшить проблемы с кишечником

Ferra.ru

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) встречаются нередко. Если вы страдаете таким, вам следует прочитать о новом исследовании. Учёные выяснили, что определённые продукты могут усугублять ситуацию.

Эти продукты могут ухудшить проблемы с кишечником
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые проанализировали результаты биопсии толстой кишки, взятой у участников с ВЗК. Их цель состояла в том, чтобы определить, как различные виды клетчатки могут повлиять на организм пациента.

Оказалось, что участники с ВЗК не могли правильно переваривать пищевые β-фруктановые волокна. Они вызывали у пациентов воспаление. Этот тип волокон содержится, например, в грейпфрутах, бананах, финиках, черносливе, луке, артишоках, брюссельской капусте, спарже и некоторых злаках, бобах и орехах. Если вы здоровы, то нужды избегать эти продукты нет.

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