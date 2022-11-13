Эти продукты могут ухудшить проблемы с кишечником

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) встречаются нередко. Если вы страдаете таким, вам следует прочитать о новом исследовании. Учёные выяснили, что определённые продукты могут усугублять ситуацию.

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Ученые проанализировали результаты биопсии толстой кишки, взятой у участников с ВЗК. Их цель состояла в том, чтобы определить, как различные виды клетчатки могут повлиять на организм пациента.