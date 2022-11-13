Названа основная причина неэффективности антидепрессантов

«Время — крайне ценный ресурс при лечении депрессивных расстройств. Так как антидепрессанты и нейролептики имеют накопительный эффект, в среднем подбор подходящего препарата может занимать от полугода до года. Это очень большой срок, при условии, что страдает качество жизни и здоровье человека, а в случае суицидальных мыслей сама жизнь находится под угрозой», — предупредила врач и напомнила, что такие препараты с большей вероятностью могут вызывать тремор, запоры, набор или потерю веса.