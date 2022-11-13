Каким людям нужно есть больше белка, чем всем остальным

Для нормальной работы всего организма важно каждый день получать белок. Но определённым людям его нужно есть больше, чем другим. Вот кто входит в эту категорию.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Роб Хобсон, глава отдела питания Healthspan Elite, отметил, что некоторым людям нужно в день употреблять белка больше, чем остальным. К таким людям относятся беременные женщины, те, кто восстанавливается после травмы, спортсмены, для которых важна сила либо выносливость.

Британские эксперты рекомендуют в день в среднем потреблять 56 г (мужчинам) или 45 г (женщинам) белка. Но относится это к тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Согласно рекомендациям по питанию в Великобритании, на 1 кг массы тела в день человек должен получать 0,75 г белка.