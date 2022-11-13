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38 минут назад

Каким людям нужно есть больше белка, чем всем остальным: проверьте себя

Ferra.ru

Для нормальной работы всего организма важно каждый день получать белок. Но определённым людям его нужно есть больше, чем другим. Вот кто входит в эту категорию.

Каким людям нужно есть больше белка, чем всем остальным
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Роб Хобсон, глава отдела питания Healthspan Elite, отметил, что некоторым людям нужно в день употреблять белка больше, чем остальным. К таким людям относятся беременные женщины, те, кто восстанавливается после травмы, спортсмены, для которых важна сила либо выносливость.

Британские эксперты рекомендуют в день в среднем потреблять 56 г (мужчинам) или 45 г (женщинам) белка. Но относится это к тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Согласно рекомендациям по питанию в Великобритании, на 1 кг массы тела в день человек должен получать 0,75 г белка.

За раз организм, по словам Хобсона, может усваивать при этом только 25 г белка. А оставшийся белок откладывается в виде жира. Избыток белка выводится. То есть лучший способ получать необходимое количество белка в сутки - это употреблять его с каждым приёмом пищи.

Здоровье,Роб Хобсон,
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