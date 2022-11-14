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34 минуты назад

Как легко вставать утром зимой

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Из-за наступления зимы в природе сокращается количество солнечного света, что негативно влияет на человека: отсутствие света может привести к развитию депрессии. Как легко просыпаться по утрам и избежать проблем, рассказал сомнолог Роман Бузунов.

Как легко просыпаться утром зимой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Первый способ: завести световой будильник. Он имитирует рассвет и просыпаться становится легче», – объяснил врач.

Утро вообще стоит начинать в максимально освещенном пространстве с белым светом, напоминает Роман Бузунов. А вот к вечеру, наоборот, стоит выбрать приглушенный желтый свет. Для этого может быть полезно установить лампочки, которые позволяют регулировать освещенность. Если есть возможность, то стоит уехать в солнечные страны в отпуск: Египет или Турцию. За короткое время вы «насытитесь» солнцем и эффекта хватит на несколько недель или даже месяцев.

Ну и не стоит забывать именно о моменте пробуждения: досыпать после сигнала будильника стоит лишь два раза по пять минут и не более, передает радио «Спутник».

Здоровье,
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