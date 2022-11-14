Как легко просыпаться утром зимой

Из-за наступления зимы в природе сокращается количество солнечного света, что негативно влияет на человека: отсутствие света может привести к развитию депрессии. Как легко просыпаться по утрам и избежать проблем, рассказал сомнолог Роман Бузунов.

Утро вообще стоит начинать в максимально освещенном пространстве с белым светом, напоминает Роман Бузунов. А вот к вечеру, наоборот, стоит выбрать приглушенный желтый свет. Для этого может быть полезно установить лампочки, которые позволяют регулировать освещенность. Если есть возможность, то стоит уехать в солнечные страны в отпуск: Египет или Турцию. За короткое время вы «насытитесь» солнцем и эффекта хватит на несколько недель или даже месяцев.