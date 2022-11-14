Сексолог предупредила об опасности анального секса

Во время анального секса можно легко заразиться половыми инфекциями, предупредила сексолог Мадлен Манро. Об опасностях этого вида интимной близости она рассказала изданию Healthista.

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«Анальным сексом можно заниматься как угодно часто и долго, если использовать презерватив», — заявила Манро.

Тем же, кто ленится потратить несколько секунд на надевание средства защиты, стоит знать, к каким последствиям это может привести, предупредила она.

По словам специалистки, слизистая оболочка ануса тоньше, чем вагины. Из-за этого в ней чаще образуются микротрещины, через которые проникают инфекции.

Манро напомнила, что во время полового акта нельзя пользоваться одни и тем же презервативом при переходе от анального секса к вагинальному, а в обратном порядке — можно. При неправильном порядке в вагину и мочеиспускательный канал мужчины могут попасть болезнетворные бактерии, в том числе кишечная палочка.