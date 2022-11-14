Реальные отзывы: эффективна ли "золотая игла" Мухиной

С серьгой я проходила месяца 3-4 и она мне сначала нравилась, но потом она начала мешать и я её сняла сама. Эффекта типа "лежишь не ешь и худеешь", конечно же, нет. Любое похудение – это дело рук самого худеющего и никакие серьги тут не помогут. Маленькие иголочки отвалились спустя пару тройку дней сами. Единственное, что очень запомнилось, – серьга всегда за что-то цеплялась и причиняла боль уху. Не верьте ни в какие серьги – любое похудение возможно только от ваших стараний, а не от сережек, амулетов и т. д. Это просто выкачивание денег. Если кому и удалось похудеть, то это не благодаря игле, а только диете и спорту, ну, или просто ограничениям в еде. А серьга или игла – это просто предлог и пустая надежда.