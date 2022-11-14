Реальные отзывы: эффективна ли "золотая игла" Мухиной

К чему только не прибегают люди, желающие сбросить лишний вес. Одним из таких "волшебных" средств считается "золотая игла" Мухиной, хорошо зарекомендовавшая себя среди тех, кто уже опробовал ее на себе. "Рамблер" решил разобраться, как работает этот метод и собрал реальные отзывы.
Иглоукалывание (или акупунктура) довольно популярная процедура в наши дни. К ней прибегают по самым разным причинам. Одной из них является похудение. Выяснилось, что воздействие на определенные биологически активные точки уха и тела способно привести к снижению аппетита. Чуть меньше 30 лет назад доктор медицинских наук, диетолог, невролог, дермато-косметолог Марият Мухина изобрела метод, опробованный на себе, который позволяет снизить аппетит и способствует ускоренному процессу расщепления жиров практически без вашего участия. Метод основывается на древневосточной китайской медицине. "Золотая игла" Мухиной устанавливается в ухо и стимулирует точки ушной раковины.
Микроигла выполнена из золота 750 пробы. После установки этой "серьги", как заявляют авторы метода, посредством ее воздействия на биологически активные точки, оказывается регулирующее влияние на пищевой центр и контролируется пищевое поведение пациента. Во время ношения золотой иглы у человека сформировываются правильные и здоровые пищевые привычки, а также ускоряется расщепление жировых отложений.
Помимо снижения аппетита и формирования новых пищевых привычек, игла, как утверждают производители, оказывает благотворное влияние и на другие процессы в организме:
3 года назад ставила иглу! Похудела на 36 кг. Только игла тут вообще не причем – единственное, дает стимул, ведь как вспоминаешь про нее, жаба душит есть много, когда столько денег потрачено. Кстати, игла у меня держалась ровно три недели, потом выпала, а второй раз я не ставила. Но, что важно, желание похудеть у меня непреодолимое было! Дают там диету, диета хорошая, привыкаешь через месяца два к ней, как будто так и надо. Правда, возрадовавшись результату, решила, что теперь могу есть, что хочу, и за два года вернула себе 20 кг, как с куста! Диета, девушки, а, вернее, правильный образ жизни – и все будет отлично и без иголок.
Обещали, что с такой серёжкой чувства голода я испытывать не буду. И, о чудо! -5кг за первую неделю. Потом уходило по-разному: и 300г в неделю, и 3 кг, но, главное, что к своему профессиональному празднику (25 мая - последний звонок, т. е. спустя 3 месяца) я уже покупала новое платье, и не 50-52 размера, а 46-48! Действует эта серёжка, или всё это самовнушение, я не знаю, но результат на лицо (и не только на лицо, но и на тело в целом), кушать действительно не хотелось, диету выдерживала достаточно легко. Да и какая разница, главное, что помогло!
В начале ношения Золотой иглы сначала очень сложно заставить себя преодолеть старые привычки и перейти на новый образ жизни. Затем постепенно втягиваешься, перестраиваешься и наступает состояние невероятной лёгкости тела и духа! Мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что Золотая игла в ухе оказывает и заметный омолаживающий эффект и хорошо подтягивает кожу (на мне это проверено лично), что позволяет избежать её обвисания, которое нередко происходит при экстренном снижении веса. Также мне бы хотелось отметить, что стимуляция специальной точки, в которую вводится игла, не только подавляет аппетит, она также ускоряет обменные процессы организма и поднимает настроение. Во время применения данной технологии я стал более подвижным, что также положительным образом сказалось на процессе похудания.
С серьгой я проходила месяца 3-4 и она мне сначала нравилась, но потом она начала мешать и я её сняла сама. Эффекта типа "лежишь не ешь и худеешь", конечно же, нет. Любое похудение – это дело рук самого худеющего и никакие серьги тут не помогут. Маленькие иголочки отвалились спустя пару тройку дней сами. Единственное, что очень запомнилось, – серьга всегда за что-то цеплялась и причиняла боль уху. Не верьте ни в какие серьги – любое похудение возможно только от ваших стараний, а не от сережек, амулетов и т. д. Это просто выкачивание денег. Если кому и удалось похудеть, то это не благодаря игле, а только диете и спорту, ну, или просто ограничениям в еде. А серьга или игла – это просто предлог и пустая надежда.