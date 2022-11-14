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2 часа назад

Что будет, если приседать каждый день

Приседания кажутся одним из самых элементарных физических упражнений. Но простота эта оказывается обманчива. Фитнес-тренеры считают упражнение одним из самых сложных по исполнению, поэтому рекомендуют для занятий не так и часто.

Что будет, если приседать каждый день
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В чём нюансы его выполнения, что будет если приседать каждый день, а кому вообще приседать не стоит, рассказал специалист по лечебной физкультуре Юрий Козынченко.

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По словам врача, одними приседаниями обеспечить себе стройные ноги и накачанные ягодицы невозможно. Чтобы сократить количество жира, нужно сочетать тренировки и сбалансированную диету. К тому же мышцы не будут развиваться как следует, если выполнять только одно-единственное упражнение. Прорабатывать их нужно под разными углами и, соответственно, с помощью разных задач.

Помимо приседаний, ногам помогут выпады, отведение бедра назад, становая тяга, планка. Например, заднюю поверхность бедра приседания ну никак укрепить не помогут. В общем, во всём нужен комплексный подход.

Если же вы взялись приседать, нужно обязательно уметь делать это правильно. Верная техника выполнения приседаний снизит риск получения травмы.

Во время упражнения стопы должны полностью упираться в пол, важно, чтобы вес распределялся равномерно. Ещё важно следить и за положением верхней части тела во время приседаний. «Это предотвратит округление плеч и верхней части спины — распространённую ошибку, которая может вызвать перегрузку позвоночника, особенно если вы приседаете с весом на спине», — объяснил спортивный врач.

При приседании следует поставить ноги на ширине плеч, выпрямить спину, руки держать перед собой либо на поясе.

Следить надо и за коленями. Угол изгиба должен составлять 90 градусов, чтобы коленные чашечки не выходили за стопы, будто перед вами стена. Приседая, нужно стараться тянуться тазом назад и дышать, резко выдыхая на приседе, а в верхней точке оставаться в нейтральном положении, чтобы не нагружать сильнее необходимого позвоночник. Ведь если не соблюдать технику приседаний, это вполне может навредить и мышцам, и суставам, и костям.

Что же будет с организмом, если приседать каждый день?

Если всё делать правильно, улучшится общая сила, особенно в нижней части тела, вырастет мышечная масса в этих областях. Улучшится и осанка, это произойдёт за счёт укрепления грудного и поясничного отделов позвоночника.

«Также силовые тренировки стимулируют рост костной ткани и укрепляют её, — напомнил эксперт.

Ну и всегда стоит помнить, что, какие бы амбициозные цели перед вами ни стояли, перетренировывать мышцы тоже не стоит. А то результат будет обратный планируемому.

Кстати, есть и те, кому приседать вообще нельзя. Это прежде всего те, кто травмировал недавно позвоночник или суставы, а также имеющие грыжи позвоночного диска, артроз суставов. Не стоит увлекаться приседаниями и людям с очень длинными ногами и туловищем. Хотя бы по той причине, что выдерживать правильную технику им будет сложнее остальных. Тут стоит посоветоваться с тренером, и он подберёт альтернативу.

Здоровье,
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