Утренние напитки, помогающие избавиться от жира на животе

Висцеральный жир, который сосредотачивается на животе, практически невозможно убрать при помощи одного вида диеты или тренировки. Для сжигания жира в этой области требуется системный подход, включающий в себя новые пищевые привычки.

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Избавиться от нежелательных складок на животе можно при помощи регулярной физической активности, сбалансированного питания и некоторых напитков, которые лучше всего употреблять утром.

Как передает издание Eat This, Not That!, прежде всего необходимо отказаться от употребления сладких кофейных напитков. Сахар провоцирует образование жировой ткани вокруг желудка, поэтому этих напитков лучше всего избегать.

Также хорошо пить по утрам смузи с овсяными хлопьями. Таким образом организм получит достаточное количество клетчатки, что позволит избежать переедания между основными приемами пищи. Кроме того, растворимая клетчатка увеличит разнообразие бактерий в кишечнике.

Очень полезен для снижения веса протеиновый коктейль. Высокое содержание белка поможет избавиться от лишнего веса.