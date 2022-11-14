6 пищевых привычек, которые вредят нервной системе

Специалисты уверены, что некоторые убеждения о питании могут привести к серьезным нарушениям психического здоровья.
Как сообщает редакция NVL, диетологи рассказали, какие привычки зачастую говорят о проблемном пищевом поведении.
Так, многие люди отказываются от завтрака, заменяя первый прием пищи кружкой кофе. Однако эксперт в области питания Кейли Майерс сообщила, что такая привычка способствует нездоровому пищевому поведению. Чтобы не испытывать вечером голод, важно с утра обеспечить организм энергией.
Постоянный подсчет калорий может ухудшить состояние психики. К примеру, к нарушениям питания может привести учет энергетической ценности специй и соусов.
Диетологи говорят, что при соблюдении правил здорового питания важно не переусердствовать. Излишняя тревога о качестве пищи вызывает орторексию – расстройство пищевого поведения, связанное с навязчивым желанием употреблять исключительно здоровые продукты.
Некоторые люди из-за раздраженного кишечника боятся пробовать новые блюда. Однако диетолог Андреа Сенчук предостерегает от подобной привычки. По мнению эксперта, различные витамины и минералы необходимы для правильного развития организма.
Нельзя делить продукты на опасные и безопасные. Как рассказал диетолог Ким Арнольд, чрезмерная концентрация на правильных блюдах может привести к психическим заболеваниям, в частности маниям.
По мнению специалиста по питанию Кей Вион Миллер, тем, кто чувствует постоянную вину и стыд после употребления «вредных» продуктов, важно проконсультироваться с психотерапевтом.