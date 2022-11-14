6 пищевых привычек, которые вредят нервной системе

Специалисты уверены, что некоторые убеждения о питании могут привести к серьезным нарушениям психического здоровья.

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Как сообщает редакция NVL, диетологи рассказали, какие привычки зачастую говорят о проблемном пищевом поведении.

Так, многие люди отказываются от завтрака, заменяя первый прием пищи кружкой кофе. Однако эксперт в области питания Кейли Майерс сообщила, что такая привычка способствует нездоровому пищевому поведению. Чтобы не испытывать вечером голод, важно с утра обеспечить организм энергией.

Постоянный подсчет калорий может ухудшить состояние психики. К примеру, к нарушениям питания может привести учет энергетической ценности специй и соусов.

Диетологи говорят, что при соблюдении правил здорового питания важно не переусердствовать. Излишняя тревога о качестве пищи вызывает орторексию – расстройство пищевого поведения, связанное с навязчивым желанием употреблять исключительно здоровые продукты.

Некоторые люди из-за раздраженного кишечника боятся пробовать новые блюда. Однако диетолог Андреа Сенчук предостерегает от подобной привычки. По мнению эксперта, различные витамины и минералы необходимы для правильного развития организма.

Нельзя делить продукты на опасные и безопасные. Как рассказал диетолог Ким Арнольд, чрезмерная концентрация на правильных блюдах может привести к психическим заболеваниям, в частности маниям.