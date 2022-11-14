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1 час назад

Кому нельзя употреблять чайный гриб

Ferra.ru

При помощи чайного гриба можно приготовить напиток, который обладает большим количеством полезных для здоровья свойств. Это и укрепление иммунитета, и улучшение эмоционального состояния, и многое другое.

Кому нельзя употреблять чайный гриб
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Комбуча, то есть чайный гриб, представляет собой особый напиток. Его основные ингредиенты - это сахар, дрожжи, чёрный чай. Если данную смесь оставить на неделю или даже на больший срок, то в напитке появятся бактерии и кислоты.

Обладает чайный гриб четырьмя полезными свойствами. Это защита от рака, антиоксидантный эффект, положительное влияние на кишечник за счёт пробиотиков, антибактериальный эффект.

Но не всем людям можно пить чайный гриб. Противопоказан этот напиток беременным женщинам и тем, у кого слабая иммунная система с восприимчивостью к пищевым болезням.

Кроме того, в некоторых сортах чайного гриба может быть слишком много сахара. А это, в свою очередь, приведёт к набору нежелательных килограммов. А ещё из-за того, что напиток этот - газированный, у вас может возникнуть вздутие живота и дискомфорт в желудке.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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