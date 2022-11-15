Врач объяснила, почему опасно полоскать больное горло содой и солью

Когда болит горло, то в голове сразу возникает мысль: «Надо полоскать». И у каждого свой рецепт раствора для полоскания: с фурацилином, с травами, но самый популярный — с содой и солью. Этот «чудо-эликсир» использовали много поколений. И многие утверждают, что им он помогает. Но есть немало и тех, кто против такого народного раствора, и в их числе даже врачи. Оториноларинголог Валерия Голубкова объяснила, чем такая обработка горла может быть даже опасна.

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Специалист отметила, что истинно правильного мнения насчёт пользы и вреда полоскания солью и содой нет. По крайне мере, пока нет достаточно крупных и убедительных научных исследований, которые бы дали однозначный ответ. Но тем не менее лично она против такого лечения.

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«Как специалист с большим стажем я против полоскания горла содой и солью, особенно при ОРВИ. По той простой причине, что оно вызывает сухость слизистой оболочки глотки, которая во время болезни и без того сухая и раздражённая», — пояснила Голубкова.

По её словам, если ещё сверху «посолить» раздражённое горло, то это только увеличивает боль. Для сравнения можно представить, как на ранку высыпать соль — это лишь приведёт к химическому раздражению, и боль усилится.

Кроме того, по словам врача, самому дома сложно приготовить правильный раствор соли — изотонический, или, как его еще называют, физиологический раствор.

«Дома его, как правило, делают на глазок, и есть большой риск, что соли будет многовато. А чем более соленым будет раствор, тем соответственно больше риск высушивания слизистой оболочки», — объяснила ЛОР.

Но горло обрабатывать надо. Как альтернативу доктор советует использовать для этого отвары трав или готовые растворы, которые можно развести в нужных пропорциях, — они продаются в аптеках.

К слову, не все полоскания горла вообще полезны. Некоторые могут даже навредить. Речь о полоскании горла составами с антисептиками, которое некоторые используют в том числе в качестве профилактики. Так сказать, «на всякий случай».

По словам врача-оториноларинголога и хирурга Екатерины Богдановой, частое полоскание горла антисептиками не защитит от болезней. Бактерии, живущие на слизистой горла, и так работают как защитники, образуя своеобразную биоплёнку. И, по сути, такая «профилактика» со временем просто смоет этот естественный барьер. Слизистая горла станет сухой и безжизненной, а человек будет еще более уязвимым перед инфекциями.

Врач-терапевт Марат Фаррахов при боли в горле во время ОРВИ посоветовал использовать мятные леденцы. По его словам, они не только избавляют от неприятных симптомов, но и помогают бороться с причиной болезни. В них, как правило, есть ментол, который может одновременно сработать и как слабое обезболивающее, и как антисептик.

Кроме того, когда человек рассасывает пастилки, у него выделяется много слюны — она смазывает воспаленную слизистую, принося облегчение. В ней ещё есть лизоцим — природный антибиотик. Он смешивается с ментолом, и человеку становится лучше — боль в горле смягчается.