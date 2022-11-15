Россиянам назвали привычки, которые лишают их здоровья

Каждый россиянин в меру своих возможностей старается заботиться о своём здоровье: кто-то покупает здоровые продукты, кто-то занимается спортом, а кто-то бегает по врачам. Это всё классно, но порой даже бытовые мелочи, повторяемые изо дня в день, могут нанести ощутимый вред здоровью. О привычках, от которых стоит избавиться, рассказал психотерапевт, психолог Екатерина Домбровская.

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Специалист отметила, что отказ от таких привычек поможет не только сохранить здоровье, но и позволит окультуриться.

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Не пейте из общей бутылки

Дома многие могут позволить себе не церемониться и попить прямо из бутылки. Между тем психолог напомнила, что такая история может быть приятна не всем домочадцам и нужно вести себя вежливо по отношению к ним. Кроме того, так можно быстро подхватить какой-нибудь вирус или инфекцию. Кто-то заболевший попьёт, и вот — вы уже тоже захворали. Так что правила гигиены тут просты — всегда наливайте напитки в стаканы или чашки.

Ешьте только на кухне

Да, порой хочется поужинать на диване под кино или получить завтрак в постель. Но всё-таки от таких барств себя нужно отучать. Как минимум, можно что-то пролить или уронить — проблема хоть и решаема, но всё равно не особо приятна. Опасно ещё и то, что перед телевизором мы перестаём контролировать количество потребляемой еды. Легко забыться и переесть, а там уже и лишний вес не за горами.

Купите себе носовые платочки и салфетки

Специалист напомнила, что туалетную бумагу стоит использовать только по назначению. Чтобы что-то вытереть, убрать, высморкаться, есть другие салфетки и платки. Лучше пользоваться ими — это и удобно, и культурно, и практично.

Носите хорошую одежду

На домашнюю одежду чаще всего идёт то, что уже нельзя одеть на работу или на улицу. Как правило, такие вещи уже порвались, выцвели или выстирались и потеряли презентабельный вид. Между тем поношенная одежда (а если её ещё редко стирают) может стать причиной инфекций и раздражения на коже. Так что драные майки на помойку, и дома ходим красивыми.

Мойтесь каждый день

Перед сном каждый должен принять душ, как бы ни устал. Это правило нарушать нельзя. Всё-таки бактерии, которые вы усердно собирали целый день на улице или метро, надо смыть. Им с вами вместе в чистую постель нельзя. Кстати, если вы спите в пижаме, то она должна быть только для сна. Потом полдня в ней по дому ходить не надо.

На кровати разрешены только две вещи

Психолог советует чётко отделить зону спального места от других. На кровати можно только спать и заниматься сексом. Всё остальное — есть, смотреть телевизор, работать за компьютером и так далее — пожалуйста, в любом другом месте. Во-первых, это некультурно и неаккуратно, а во-вторых, так ваш сон станет качественнее и лучше.

Не болтайте по телефону в туалете

Помимо того что собеседник может услышать звуки шумящей воды, это ещё и негигиенично. По-хорошему, прежде чем смывать, нужно закрыть крышку унитаза. Тогда бактерии, которые живут внутри, либо смоются, либо там же и останутся. Но многие этим правилом пренебрегают. Вот и получается, что микробы могут попасть в воздух и осесть везде, в том числе и на телефоне. Руки-то мы после туалета помоем, а телефон кто-то моет? Нет. Вот и думайте.

Уличные вещи должны лежать в шкафу