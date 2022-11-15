Молодых россиян предупредили о влиянии пива на секс

Регулярное употребление пива и других слабоалкогольных напитков в молодом возрасте может привести к снижению либидо и другим серьезным проблемам со здоровьем, предупредила россиян Елена Семенова, нарколог и психиатр клиники Доктора Шагеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти и некоторые другие опасные для подростков и молодежи последствия излишней любви к спиртным напиткам.

Семенова напомнила, что в любых алкогольных напитках содержится этиловый спирт, и пиво не исключение. Это вещество негативно влияет на работу центральной нервной системы. По словам нарколога, всего 100 граммов водки или две банки пива в течение двух месяцев «убивают» 5,5 миллиона нервных клеток. Если же выпивать по 0,5 литра пива дважды в неделю, последствия для мозга будут еще более разрушительными, несмотря на то, что нервная система молодых людей склонна к восстановлению.

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Помимо негативного влияния на нервную систему, злоупотребление пивом сказывается на интересе молодежи к сексу и на репродуктивной функции, продолжила нарколог.

«Даже у молодых людей 22-23 лет идет снижение либидо. Идет повреждение сперматогенной ткани — самой продуктивной ткани мужского организма. У женщины нет такой ткани, вместо этого происходит повреждение яйцеклеток, в том числе на генетическом уровне», — объяснила врач.

В России на человека приходится до 80 литров пива в год, в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге — до 100 литров. Но в последнее время растет потребление пива среди школьников, подростков и студенческой молодежи, а дети приобщаются к спиртному через слабоалкогольные напитки уже в возрасте 12–14 лет — это практически эпидемия.

Семенова также предупредила, что проблема пивного алкоголизма среди молодых людей стоит очень остро, поэтому родителям необходимо на собственном примере демонстрировать детям принципы здорового образа жизни и проводить праздники и выходные активно и без крепких спиртных напитков.

«Семейные ценности, межличностные отношения должны быть в приоритете. Никогда не поздно перенаправить установки ребенка: если они видят трезвого отца или мать, тем более справившихся с этой ситуацией, их жизнь может измениться в лучшую сторону», — подчеркнула врач.

В заключение она отметила, что иногда в пиво добавляются суррогатные спиртные напитки неизвестной крепости, что может привести к серьезным отравлениям и даже летальным исходам.

«Нужны меры контроля, маркировки, очистки рынка, это поможет снизить количество людей, которые попадают в реанимацию и погибают от отравления. Сегодня диагноз "отравление неизвестным веществом" — это не редкость», — подытожила Семенова.