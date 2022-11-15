Малышева назвала неожиданные причины усталости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неожиданные причины усталости. Специалисты заявили, что к усталости могут приводит дефицит витамина B12, железа, а также рак. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Эксперты рассказали, что одной из причин усталости может быть недостаток в организме витамина B12.

«Витамин B12 необходим для того, чтобы сформировать молекулу гемоглобина, переносящую кислород. Нет витамина — не формируется гемоглобин, и нет кислорода, что приводит к вялости», — пояснил Продеус. Усталость является первым признаком анемии, добавила Малышева.

Второй причиной слабости может быть дефицит железа, отметили врачи. Они объяснили, что часто недостаток элемента есть у женщин с длительной и обильной менструацией — к нему приводит большая потеря крови. По словам Гандельмана, к длительным кровотечениям приводят новообразования в матке.

«С этими проблемами идут к гинекологу», — заявил он.

Сильная усталость может появиться в результате острого лимфобластного лейкоза, который также сопровождается анемией, сообщили врачи.

«Это уже тяжелейшая история, хотя по факту это симптомы анемии — малокровия», — заключила Малышева.