Назван секрет долголетия самой старой жительницы США

Женщина, считающаяся самой старой жительницей США и одной из самых старых людей в мире, отметила 115-й день рождения. Об этом сообщает CNN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бесси Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в Айове в многодетной семье. Когда Хендрикс было 13, ее мать умерла. Девочке пришлось быстро повзрослеть и взять на себя заботу о братьях и сестрах. За ее жизнь сменился 21 президент США, произошли две мировые войны и затонул «Титаник».

Дети Хендрикс считают, что секрет долголетия их родительницы в стойком характере, самостоятельности и умении не сдаваться даже в самых трудных обстоятельствах. Сын именинницы Леон Хендрикс назвал мать трудолюбивой и очень заботливой женщиной.

Свой 115-й день рождения Хендрикс отметила с тремя детьми в доме престарелых, где она проживает в последнее время. Днем ранее одной из ее дочерей, Джоан Шаффер, исполнилось 90 лет.

«Я не знаю, как выразить радость словами. Я счастлива, что мама до сих пор с нами», — призналась она.