Какая пища повышает чувствительность к боли

Диета с высоким уровнем жиров может стать причиной возникновения постоянной боли и чрезмерной чувствительности тела к болевым ощущениям. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нейробиологов из Техасского университета.

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Ученые организовали ряд экспериментов с двумя группами мышей: одна употребляла стандартную пищу, другая питалась продуктами с высоким содержанием жиров. Исследование продолжалось около восьми недель. Был составлен специальный режим питания, не развивающий ожирения.

Выяснено, что диета с повышенным содержанием жиров вызывала у мышей чрезмерно высокую чувствительность к болевым стимулам, а также регулярную боль. Помимо прочего, подобный режим питания привел к аллодинии (болевые ощущения из-за раздражителей, которые ранее ее не вызывали).