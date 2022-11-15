Какая пища повышает чувствительность к боли

Диета с высоким уровнем жиров может стать причиной возникновения постоянной боли и чрезмерной чувствительности тела к болевым ощущениям. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нейробиологов из Техасского университета.
Ученые организовали ряд экспериментов с двумя группами мышей: одна употребляла стандартную пищу, другая питалась продуктами с высоким содержанием жиров. Исследование продолжалось около восьми недель. Был составлен специальный режим питания, не развивающий ожирения.
Выяснено, что диета с повышенным содержанием жиров вызывала у мышей чрезмерно высокую чувствительность к болевым стимулам, а также регулярную боль. Помимо прочего, подобный режим питания привел к аллодинии (болевые ощущения из-за раздражителей, которые ранее ее не вызывали).
Ученые отметили, что подобный результат получился из-за пальмитиновой жирной кислоты. Она способна влиять на рецепторы на нервных клетках, провоцируя повреждение нейронов, которые отвечают за реакцию организма на внешние повреждения.