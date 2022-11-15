Врач-инфекционист Светлана Ищенко назвала продукты, от которых стоит отказаться, чтобы избежать преждевременного старения. Ее цитирует “ФедералПресс”.

По словам специалиста, генетика играет важную роль в старении человека, но все списывать на нее нельзя. Существуют продукты, которые ускоряют этот процесс и усугубляют хронические болезни.

На первом месте среди них оказался белый хлеб и другие продукты из пшеничной муки высшего сорта. По словам Ищенко, их лучше заменить на выпечку из пророщенного зерна. Следующие в списке — сахар, трансжиры и маргарин. Вместо последнего инфекционист советует использовать обычное сливочное масло.

Также в список попало молоко. Врач объясняет это тем, что на ферме около 75 % коров, дающих молоко, беременные. Из-за этого в продукт попадает гормон эстроген, который для человеческого организма не полезен. Вместо обычного молока Ищенко предлагает употреблять творог, ряженку и простоквашу.

Еще специалист рекомендовала отказаться от жаренного во фритюре — например, картофеля фри и чипсов.