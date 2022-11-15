Стало известно о необходимых перед планированием беременности процедурах

Перед планированием беременности женщинам нужно пройти несколько необходимых и важных процедур, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» врач предупредила россиянок, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.

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Филатова напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Поэтому, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не стоит забывать о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Считается, что потенциальная польза вакцинации от вируса во время беременности перевешивает возможные риски, отметила акушер-гинеколог.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции особенно актуальна для беременных из группы риска тяжелого течения болезни. Это женщины с хроническими болезнями легких и почек, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, раком, ожирением, перечислила собеседница «Ленты.ру».

Также до наступления беременности необходимо сделать прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации, пояснила Филатова. Это прививки против дифтерии и столбняка (их делают каждые 10 лет), вирусного гепатита B (актуально для ранее непривитых), краснухи, кори и ветрянки. От них привиться нужно тем, кто раньше этого не делал или не перенес эти заболевания. Указанные вакцины следует вводить за месяц или еще раньше до беременности.