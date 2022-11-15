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1 час назад

Россиянкам рассказали о необходимых перед планированием беременности процедурах

Lenta.ru

Перед планированием беременности женщинам нужно пройти несколько необходимых и важных процедур, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» врач предупредила россиянок, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.

Стало известно о необходимых перед планированием беременности процедурах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Филатова напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Поэтому, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не стоит забывать о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Считается, что потенциальная польза вакцинации от вируса во время беременности перевешивает возможные риски, отметила акушер-гинеколог.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции особенно актуальна для беременных из группы риска тяжелого течения болезни. Это женщины с хроническими болезнями легких и почек, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, раком, ожирением, перечислила собеседница «Ленты.ру».

Также до наступления беременности необходимо сделать прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации, пояснила Филатова. Это прививки против дифтерии и столбняка (их делают каждые 10 лет), вирусного гепатита B (актуально для ранее непривитых), краснухи, кори и ветрянки. От них привиться нужно тем, кто раньше этого не делал или не перенес эти заболевания. Указанные вакцины следует вводить за месяц или еще раньше до беременности.

«Во время беременности будущим матерям рекомендуется делать вакцину от коклюша и гриппа», — отметила напоследок акушер-гинеколог.

Здоровье,Мария Филатова,ВОЗ,
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