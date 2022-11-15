Что происходит с вашим телом, когда вы едите виноград

В Америке виноград - один из самых популярных фруктов. К тому же в нём много питательных веществ и он сладкий на вкус. Диетолог Ширлин Рид отмечает, что виноград приносит пользу организму. Но только если его употреблять в умеренных количествах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться при употреблении винограда, - это большое количество сахара в этом продукте. Так, в примерно 16 виноградинах - около 7,5 г сахара.

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По словам экспертов, виноград может повлиять на организм как положительно, так и отрицательно. Вот чего вам стоит ожидать.

Мозг скажет вам спасибо. Виноград способен улучшить концентрацию и память. К тому же благодаря антиоксидантным соединениям в составе винограда может уменьшиться окислительный стресс в мозге. Это позволит защитить мозг от ухудшения когнитивных функций и от потери памяти с возрастом. Научные исследования показывают, что за счёт антиоксиданта ресвератрола можно снизить также риск развития болезни Альцгеймера. В организме уменьшится воспаление. Из-за хронического воспаления может возникнуть множество проблем со здоровьем. Это и диабет, и рак, и болезни сердца, и многое другое. Также в винограде, особенно в красном, содержится большое количество ресвератрола. Известно, что это вещество защищает от воспаления.