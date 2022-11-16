Мать четверых детей раскрыла секрет похудения на 63 килограмма

Мать четверых детей Джоан Махер из Англии похудела на 63 килограмма перед свадьбой и удивила зрителей своим преображением. Секрет перемен она раскрыла в интервью DailyMail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летняя британка рассказала, что в 2017 году ее вес превышал 120 килограммов, из-за чего она стеснялась своей внешности. Тогда девушка выходила замуж в первый раз, и вместо свадебного платья ей пришлось надеть белый топ и черные брюки, купленные в магазине для женщин с большим размером. С тех пор невеста дала себе обещание изменить параметры тела и пойти под венец во второй раз.

По словам многодетной матери, секрет изменений в весе в том, что сразу после торжества она решила бегать каждый день и скорректировала питание.

«В свои лучшие годы я ела кучу мусора и потребляла около четырех тысяч калорий в день! Я часто пропускала завтраки, затем ела в KFC или McDoMcDonalds на обед, а с чаем перекусывала карри с чипсами и рисом», — признается она.

Отмечается, что изменившаяся героиня материала намерена во второй раз отметить свадьбу с мужем 39-летним Стивеном.

«Наше бракосочетание было счастливым днем, но я знаю, что это была не та свадьба, о которой она мечтала. Конечно, я буду рад еще раз провести наше торжество и увидеть жену в платье ее мечты», — комментирует он.