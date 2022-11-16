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2 часа назад

Терапевт Трускова назвала неожиданную опасность вчерашнего чая

Мира Маркина

Недопитый чай лучше всего утилизировать, считает терапевт и диетолог Елена Трускова. Порталу “Доктор Питер” специалист рассказала, почему такой напиток может быть опасен для здоровья.

Терапевт назвала неожиданную опасность вчерашнего чая
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если заваренный чай стоял долгое время в теплом помещении, он меняет свой вкус, а также теряет полезные вещества и микроэлементы. Последние испаряются, отмечает эксперт. Неприятная новость заключается в том, что заварка накапливает алкалоид гуанин, который со временем превращается в гаунидин. И он опасен для здоровья.

“Из-за накопления и негативного изменения своих свойств гуанидин неблагоприятно воздействует на нервную систему”,— предупредила Трускова.

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Эксперт рекомендовала выпить заваренный напиток 10 минут спустя после приготовления. При этом использовать нужно не крутой кипяток.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как чай влияет на мужскую фертильность.

Здоровье,Елена Трускова,
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