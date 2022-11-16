Терапевт назвала неожиданную опасность вчерашнего чая

Недопитый чай лучше всего утилизировать, считает терапевт и диетолог Елена Трускова . Порталу “Доктор Питер” специалист рассказала , почему такой напиток может быть опасен для здоровья.

Если заваренный чай стоял долгое время в теплом помещении, он меняет свой вкус, а также теряет полезные вещества и микроэлементы. Последние испаряются, отмечает эксперт. Неприятная новость заключается в том, что заварка накапливает алкалоид гуанин, который со временем превращается в гаунидин. И он опасен для здоровья.