Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог Коренева назвала масло, которое убережет от инфаркта

Мира Маркина

Некоторые масла вопреки мифам об опасности жиров могут быть полезны. Какие необходимо ввести в свой рацион ради здоровья сердца и сосудов, в своем Telegram-канале перечислила кардиолог Анна Кореневич.

Избавить сосуды от холестериновых бляшек, а также сохранить их более эластичными помогут продукты, которые содержат омега-кислоты. К ним традиционно относят семгу, лосось, форель. Но более бюджетный вариант пополнить запас полезного микроэлемента – растительные масла. Например, льняное, отмечает специалист. По мнению Кореневич, в качестве заправки оно полезнее оливкового.

“Льняное масло — абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах масла 53 грамма важной и незаменимой кислоты”, — объяснила кардиолог.

Что есть, чтобы избежать инфарктов и инсультов

Не меньшую пользу организму принесет масло конопляное, грецкого и кедрового ореха. Их стоит обязательно употреблять в пищу тем, кто уже имеет проблемы с сердцем, подчеркнула врач. Это поможет профилактике инфаркта.

Ранее “Рамблер” писал, как распознать инфаркт.

Здоровье,Видео,Анна Кореневич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители