Некоторые масла вопреки мифам об опасности жиров могут быть полезны. Какие необходимо ввести в свой рацион ради здоровья сердца и сосудов, в своем Telegram-канале перечислила кардиолог Анна Кореневич.

Избавить сосуды от холестериновых бляшек, а также сохранить их более эластичными помогут продукты, которые содержат омега-кислоты. К ним традиционно относят семгу, лосось, форель. Но более бюджетный вариант пополнить запас полезного микроэлемента – растительные масла. Например, льняное, отмечает специалист. По мнению Кореневич, в качестве заправки оно полезнее оливкового.

“Льняное масло — абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах масла 53 грамма важной и незаменимой кислоты”, — объяснила кардиолог.

Не меньшую пользу организму принесет масло конопляное, грецкого и кедрового ореха. Их стоит обязательно употреблять в пищу тем, кто уже имеет проблемы с сердцем, подчеркнула врач. Это поможет профилактике инфаркта.

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