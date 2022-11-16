Диетолог подсказала способы есть меньше

Регулярные прогулки, физические упражнения и соблюдение режима сна помогут отказаться от постоянных перекусов и похудеть без срывов, уверена диетолог-нутрициолог Эли Брехер. Некоторые способы есть меньше она подсказала в материале издания The Sun.

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По словам Брехер, хотя главное правило похудения — употреблять меньше калорий, чем расходовать, — отказаться от постоянных перекусов между основными приемами пищи бывает очень сложно. Причиной этого может быть слишком строгая диета.

«Гормон голода грелин вырабатывается, когда желудок пуст. Таким образом организм сигнализирует мозгу, что пришло время подкрепиться. Если позволить чувству голода выйти из-под контроля, это может привести к перееданию во время следующего приема пищи», — объяснила специалистка.

Также, чтобы перестать постоянно перекусывать, важно не пропускать основные приемы пищи, продолжила диетолог. Завтраки, обеды и ужины должны быть сбалансированы по белкам, углеводам, жирам, в меню должны присутствовать овощи. Подобный рацион поможет избежать резких скачков сахара в крови, а значит, и постоянного голода.