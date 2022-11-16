Как сон влияет на похудение

Хороший сон является не менее важным фактором при похудении, чем правильное питание и тренировки. Заместитель главврача Видновской больницы Тимур Асанов порекомендовал спать примерно восемь часов, следить за качеством воздуха в комнате и постараться выработать привычку ложиться в одно и то же время. Подробнее рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

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«Оптимальной продолжительностью сна являются те самые 8 часов, о которых все говорят. Но не каждый учитывает, что также важно определенное время суток. Так, нужно засыпать не позже 22:00, ведь с этого момента в организме вырабатывается мелатонин. Это гормон сна, необходимый для здорового метаболизма. Поэтому, если вы хотите худеть во время сна, то ложитесь в одно и то же время», - порекомендовал Асанов.

Также специалист напомнил основные правила хорошего сна, которые помогут чувствовать себя бодрым и эффективно работать днем. Например, сон дольше 8 часов может плохо сказаться на самочувствии. Лучше всего во время отдыха лежать на спине - такая поза не нагружает шею и позвоночник. Она не подойдет тем, кого замечали за храпом или апноэ (периодическими кратковременными паузами в дыхании). Людям с такими синдромами рекомендуется спать на боку в позе эмбриона.