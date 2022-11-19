Полезна ли на самом деле вода с лимоном: видео

В обществе бытует мнение, что вода с лимоном натощак обладает целительным действием, но так ли это на самом деле?

Врач Сергей Малоземов рассказал, что особого результата от лимонной водички ждать не стоит. Ведь вода никак не может влиять на похудение, а тем более на уровень щёлочности и кислотности организма. Это сплошная лженаука, потому что наш организм самостоятельно поддерживает необходимый уровень кислотности.

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