Названо главное условие для успешного похудения без диет

Если человек хочет сбросить вес во сне, ему надо ложиться в постель в одно и то же время, в том числе в выходные и праздники, сообщил Асанов. Лучше приучить себя засыпать не позднее 22:00, так как именно в это время начинает вырабатываться гормон сна мелатонин, который необходим для коррекции веса. Оптимальная продолжительность ночного отдыха должна составлять не более восьми часов — этого времени достаточно, чтобы отдохнуть и чувствовать себя бодрым, добавил он.