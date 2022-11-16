Почему возникает вздутие живота и какие продукты при этом помогут

Если вы страдаете вздутием живота, то вы не одиноки. До 30 % всех людей сталкиваются со вздутием и с такими симптомами, как ощущение давления, переполненного желудка, газообразование. Но в чём может заключаться причина вздутия?

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Вообще вздутие живота - это довольно сложное состояние, связанное с несколькими факторами. Часто в этом играет роль процесс газообразования.

Само по себе газообразование считается вполне нормальным явлением - частью процесса пищеварения. Выводятся газы через рот (отрыжка) или через анус (пукание).

Вздутие же живота может появиться из-за задержки газа, избыточного газообразования, повышенной чувствительности кишечника или изменения транзита газа.

Слишком много газа может образовываться, если микробиом (состав бактерий) кишечника не сбалансирован. Другими словами, если в нём нарушен баланс между полезными и вредными микробами.

Определённые расстройства толстой кишки и кишечника способны повлиять на количество газов в организме и на тяжесть симптомов вздутия живота. Например, такое возникает при запорах, при синдроме раздражённого кишечника.

Помимо этого, причиной вздутия живота может стать плохое пищеварение, потеря питательных веществ, поступающих в пищеварительный тракт (например, лактозы).

Те же самые симптомы могут возникать при потреблении FODMAP (особые углеводы), слишком большого количества соли, заглатывании большого количества воздуха (особенно во время еды), гормональных изменениях, менструации.