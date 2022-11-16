Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
2 часа назад

Почему возникает вздутие живота и какие продукты при этом помогут

Ferra.ru

Если вы страдаете вздутием живота, то вы не одиноки. До 30 % всех людей сталкиваются со вздутием и с такими симптомами, как ощущение давления, переполненного желудка, газообразование. Но в чём может заключаться причина вздутия?

Почему возникает вздутие живота и какие продукты при этом помогут
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще вздутие живота - это довольно сложное состояние, связанное с несколькими факторами. Часто в этом играет роль процесс газообразования.

Само по себе газообразование считается вполне нормальным явлением - частью процесса пищеварения. Выводятся газы через рот (отрыжка) или через анус (пукание).

Вздутие же живота может появиться из-за задержки газа, избыточного газообразования, повышенной чувствительности кишечника или изменения транзита газа.

Слишком много газа может образовываться, если микробиом (состав бактерий) кишечника не сбалансирован. Другими словами, если в нём нарушен баланс между полезными и вредными микробами.

Определённые расстройства толстой кишки и кишечника способны повлиять на количество газов в организме и на тяжесть симптомов вздутия живота. Например, такое возникает при запорах, при синдроме раздражённого кишечника.

Помимо этого, причиной вздутия живота может стать плохое пищеварение, потеря питательных веществ, поступающих в пищеварительный тракт (например, лактозы).

Те же самые симптомы могут возникать при потреблении FODMAP (особые углеводы), слишком большого количества соли, заглатывании большого количества воздуха (особенно во время еды), гормональных изменениях, менструации.

Старайтесь употреблять меньше газообразующих продуктов FODMAP (чечевица, лук, белокочанная, брюссельская, цветная капуста, сушёные бобы), продуктов с лактозой. Также для предотвращения вздутия живота замените газировку на воду, старайтесь употреблять меньше алкоголя и больше пробиотиков, больше занимайтесь спортом, ешьте и пейте медленнее, не торопясь.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители