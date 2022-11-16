Как не навредить здоровью едой во время праздников

Исследование, результаты которого опубликованы в The BMJ, показало, что во время праздников очень полезно следить за своими привычками, связанными с питанием. Например, важно помнить о размерах порций, читать этикетки на продуктах и т.п.

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Если вы хотите сохранить здоровый вес и здоровье в целом во время праздников, то придерживайтесь этих правил.

Заранее скажите друзьям и семье, что стараетесь употреблять более здоровую пищу. Рауль Маналак, доктор медицинских наук, отмечает, что за счёт этого пациенты становятся менее напряжёнными за столом и уже не сбиваются с выбранного пути.

Перед посещением вечеринки перекусите или съешьте здоровые продукты. А на самой вечеринке постарайтесь отказаться от алкогольных и сладких напитков или хотя бы ограничить их потребление.

Не отказывайтесь от любимых праздничных блюд. Главное - контролировать размер порций. Кроме того, наслаждение любимой едой поможет предотвратить переедание. Ещё можно сбалансировать праздничные угощения свежими овощами и фруктами.

Постарайтесь сделать рацион более сбалансированным. Лучше в течение дня ешьте обычную пищу, а не откладывайте что-либо «на праздник». Хорошо сбалансированная тарелка содержит в основном белок (индейка, рыба, мясо) и овощи. Тяжёлую еду рекомендуется употреблять небольшими порциями.

Вместо алкогольного коктейля выберите праздничный безалкогольный. В них содержится меньше калорий, чем в спиртном.

Больше двигайтесь. Это поможет вам продолжать следовать в направлении снижения веса.

Пейте достаточно воды. Эта привычка должна оставаться неизменной даже в праздничные дни.