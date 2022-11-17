Молоко укрепляет кости: правда или миф

О пользе молока нам твердят с детства. Но пока одни, вырастая, отказываются от этого напитка, другие, напротив, оставляют его в рационе на постоянной основе. В частности, из-за распространенного мнения о том, что молоко укрепляет кости. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

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В 2014 году Шведский университет в Уппсале опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие 43 тысячи женщин и 61 тысяча мужчин.

Ученые наблюдали за пищевыми привычками и рационом испытуемых на протяжении 11 лет. В ходе работы эксперты пришли к выводу, что среди тех, кто употреблял молоко регулярно, выше смертность у обоих полов. А у женщин вдобавок к этому чаще случаются переломы. Однако важно отметить, что это касается только тех добровольцев, которые употребляли больше трех стаканов молока в день.

По мнению специалистов, негативное влияние на здоровье оказывают лактоза и галактоза, содержащиеся в молоке – они ускоряют процесс старения. При этом если налегать на йогурты и другие кисломолочные продукты, риск переломов не возрастает. Ученые объясняют это тем, что брожение снижает концентрацию лактозы.

Но и это еще не все. Ученые из Гарварда в ходе своего исследования пришли к выводу, что регулярное употребление молока и вовсе может провоцировать рак. Одним из факторов развития злокачественной опухоли может стать гормон эстроген, который в большом количестве содержится в коровьем молоке.