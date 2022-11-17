3 привычки, которые быстро испортят зрение

Забота о глазах включает не только перерывы в использовании гаджетов, но также отказ от некоторых привычек, из-за которых уже в 40 лет можно стать постоянным пациентом офтальмолога. Что же это за привычки? Выясним вместе со специалистом.

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Вы пользуетесь некачественными очками

Вспомните, сколько раз во время шопинга вы прихватывали на кассе солнцезащитные очки? Вы задумывались об их качестве? Скорее всего, нет, так как большинство считает этот предмет просто стильным аксессуаром и активно использует летом, когда УФ-лучи самые мощные. Но здесь важно помнить, что проходящий сквозь некачественную линзу луч способен привести к печальным для глаза последствиям. Избавьтесь от привычки докупать солнцезащитные очки в торговых центрах в популярных магазинах. Качественные очки можно приобрести в специализированных магазинах. И да, они не бывают дешевыми.

Вы очень много курите

Курение может привести не только к онкологическим заболеваниям, но и нарушить работу глаза. Дело в том, что чем больше вы курите, тем выше вероятность того, что в ваших глаза начнут происходить процессы макулярной дегенерации. Со временем вы будете видеть все хуже, и без помощи специалиста будет не обойтись. При этом, если вы продолжите курить, ситуация будет только ухудшаться и даже самый крутой специалист не сможет вам помочь.

Вы не задумываетесь о правильном освещении