Назван питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни

Цикл человеческой жизни устроен так, что нельзя быть вечно молодым, и, конечно, каждому из нас хотелось бы повлиять на ситуацию. К слову, на помощь в этом случае приходит наука. Эксперты доказали, что наличие в организме одного питательного элемента продлевает нам годы. Речь идёт про антиоксиданты.

Научные исследования показали: чем больше мы получаем антиоксидантов – тем ниже риск смерти. Организм человека вырабатывает свободные радикалы, которые со временем вызывают окислительный стресс. В свою очередь это провоцирует появление многих серьёзных заболеваний, и даже определенные виды рака. Исходя из этой информации мы видим, что повышенный окислительный стресс сокращает годы жизни. Чтобы этого избежать, нужно употреблять продукты, в которых содержатся антиоксиданты. Именно они помогают нейтрализовать радикалы, вызывающие окислительный стресс.