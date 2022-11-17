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1 час назад

Назван питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни

Passion.ru

Цикл человеческой жизни устроен так, что нельзя быть вечно молодым, и, конечно, каждому из нас хотелось бы повлиять на ситуацию. К слову, на помощь в этом случае приходит наука. Эксперты доказали, что наличие в организме одного питательного элемента продлевает нам годы. Речь идёт про антиоксиданты.

Назван питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни
Фото: Passion.ruPassion.ru

Научные исследования показали: чем больше мы получаем антиоксидантов – тем ниже риск смерти. Организм человека вырабатывает свободные радикалы, которые со временем вызывают окислительный стресс. В свою очередь это провоцирует появление многих серьёзных заболеваний, и даже определенные виды рака. Исходя из этой информации мы видим, что повышенный окислительный стресс сокращает годы жизни. Чтобы этого избежать, нужно употреблять продукты, в которых содержатся антиоксиданты. Именно они помогают нейтрализовать радикалы, вызывающие окислительный стресс.

Темный шоколад, ягоды, апельсины, фисташки – все эти продукты богаты антиоксидантами.

Ранее учёным удалось установить, почему осенью наступает упадок сил. Подробности читайте в этой статье.

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