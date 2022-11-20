Антимюллеров гормон – зачем о нем знать и когда проверить

Всего несколько лет назад кровь на антимюллеров гормон женщины чаще всего сдавали по назначению врача. Например, после нескольких бесплодных попыток забеременеть. Те, кто с проблемой бесплодия не сталкивался, о таком гормоне и не слышал. Сейчас ситуация изменилась – его упоминания можно встретить все чаще.
Что за загадочный антимюллеров гормон? Как его уровень связан с вероятностью наступления беременности? Когда сдавать анализ и надо ли это вам? "Рамблер" разобрался вместе с репродуктологом, акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Любовью Дмитриевной Ефремовой.
Есть расхожее выражение "часики тикают". Так обычно говорят женщинам, которые пока не стали мамами, хотя с точки зрения говорящего "уже пора". Мол, "годы идут, способность организма к деторождению снижается, не упусти своего шанса на материнство". К сожалению, это не просто расхожая фраза, которой старшие родственники, мечтающие понянчиться с малышом, пугают дочерей, племянниц и внучек. Часики действительно тикают – медицинский факт. И как раз уровень антимюллерова гормона (АМГ) в крови позволяет определить, сколько примерно времени осталось на то, чтобы родить ребенка.
Потенциал к деторождению закладывается еще в материнской утробе. Он заключается в количестве яйцеклеток в яичниках (овариальном резерве). Для наступления беременности надо, чтобы в рамках менструального цикла одна из клеток созрела и вышла из яичника. Если встречи со сперматозоидом не происходит, то в следующем цикле процесс повторяется. Но ровно до тех пор, пока есть, чему созревать.
Поэтому планировать рождение детей надо с оглядкой на свой возраст, отмечает эксперт. Но все же возраст — не самый точный ориентир. У кого-то запас яичников снижается быстрее, у кого-то медленнее. Бывает, что яичники истощаются преждевременно – в силу генетических причин, из-за операций на репродуктивных органах, под воздействием других факторов. Оценить овариальный резерв, а значит, и шансы на беременность в ближайшем будущем, можно по концентрации АМГ в крови.
Яйцеклетки в зачаточном состоянии находятся в яичниках не сами по себе, а внутри фолликулов. Их можно назвать камерами хранения для яйцеклеток. Видели темные кружочки в структуре яичников, когда делали УЗИ? Это и есть фолликулы. Антимюллеров гормон вырабатывается фолликулами, размерами меньше 4 мм. Узнав концентрацию этого гормона, мы можем составить представление об общем количестве яйцеклеток, которые потенциально могут созреть, выйти из яичника и дать начало новой жизни. Определяется уровень АМГ по крови, взятой из вены.
Выработка АМГ не зависит от для менструального цикла, времени суток, приема пищи. Поэтому сдавать кровь можно в любой день без какой-то специальной подготовки.
Какие показатели АМГ говорят о хорошем овариальном резерве, а какие – о низком?
Уровень антимюллерова гормона уже давно проверяется при диагностике женского бесплодия и при подготовке к программе ЭКО. Но это далеко не все показания для оценки овариального резерва.
Если исследование покажет признаки снижения овариального резерва, то есть два варианта действий. Перестать откладывать и беременеть сейчас, либо заморозить яйцеклетки, чтобы сохранить шансы на рождение ребенка в будущем.
Даже низкий уровень АМГ, при котором естественное зачатие маловероятно — не повод для уныния, а показание для ЭКО. Репродуктивная медицина сейчас достигла таких высот, что и с одной яйцеклеткой врачам удается помочь пациентке стать мамой. Но, конечно, лучше забеременеть самостоятельно. Поэтому эксперт рекомендует каждой женщине примерно с 27 лет раз в год проверять свой овариальный резерв и учитывать результаты обследования при планировании материнства.