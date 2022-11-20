Антимюллеров гормон – зачем о нем знать и когда проверить

Всего несколько лет назад кровь на антимюллеров гормон женщины чаще всего сдавали по назначению врача. Например, после нескольких бесплодных попыток забеременеть. Те, кто с проблемой бесплодия не сталкивался, о таком гормоне и не слышал. Сейчас ситуация изменилась – его упоминания можно встретить все чаще.

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Что за загадочный антимюллеров гормон? Как его уровень связан с вероятностью наступления беременности? Когда сдавать анализ и надо ли это вам? "Рамблер" разобрался вместе с репродуктологом, акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Любовью Дмитриевной Ефремовой.

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Часики действительно тикают. Уровень антимюллерова гормона позволяет определить время

Есть расхожее выражение "часики тикают". Так обычно говорят женщинам, которые пока не стали мамами, хотя с точки зрения говорящего "уже пора". Мол, "годы идут, способность организма к деторождению снижается, не упусти своего шанса на материнство". К сожалению, это не просто расхожая фраза, которой старшие родственники, мечтающие понянчиться с малышом, пугают дочерей, племянниц и внучек. Часики действительно тикают – медицинский факт. И как раз уровень антимюллерова гормона (АМГ) в крови позволяет определить, сколько примерно времени осталось на то, чтобы родить ребенка.

Потенциал к деторождению закладывается еще в материнской утробе. Он заключается в количестве яйцеклеток в яичниках (овариальном резерве). Для наступления беременности надо, чтобы в рамках менструального цикла одна из клеток созрела и вышла из яичника. Если встречи со сперматозоидом не происходит, то в следующем цикле процесс повторяется. Но ровно до тех пор, пока есть, чему созревать.

Запас яйцеклеток не возобновляется в отличие от запаса сперматозоидов у мужчин, а наоборот постоянно уменьшается. Сначала медленно, где-то с 27 лет – быстрее, а примерно с 35 – ускоренными темпами. После сорока, какой бы молодой женщина не выглядела и не ощущала себя, ее шансы забеременеть стремительно сокращаются. Просто потому что в яичниках остается все меньше и меньше жизнеспособных яйцеклеток. Но, позволю себе внести уточнение. Забеременеть и выносить беременность после сорока возможно! Но чаще всего с донорской яйцеклеткой. Или с собственными ооцитами, которые заранее получены и находятся на хранении. Ефремова Любовь Дмитриевна Врач-гинеколог-репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н.

Поэтому планировать рождение детей надо с оглядкой на свой возраст, отмечает эксперт. Но все же возраст — не самый точный ориентир. У кого-то запас яичников снижается быстрее, у кого-то медленнее. Бывает, что яичники истощаются преждевременно – в силу генетических причин, из-за операций на репродуктивных органах, под воздействием других факторов. Оценить овариальный резерв, а значит, и шансы на беременность в ближайшем будущем, можно по концентрации АМГ в крови.

Как это работает?

Яйцеклетки в зачаточном состоянии находятся в яичниках не сами по себе, а внутри фолликулов. Их можно назвать камерами хранения для яйцеклеток. Видели темные кружочки в структуре яичников, когда делали УЗИ? Это и есть фолликулы. Антимюллеров гормон вырабатывается фолликулами, размерами меньше 4 мм. Узнав концентрацию этого гормона, мы можем составить представление об общем количестве яйцеклеток, которые потенциально могут созреть, выйти из яичника и дать начало новой жизни. Определяется уровень АМГ по крови, взятой из вены.

Как правильно сдавать кровь на антимюллеров гормон?

Выработка АМГ не зависит от для менструального цикла, времени суток, приема пищи. Поэтому сдавать кровь можно в любой день без какой-то специальной подготовки.

Какие показатели АМГ говорят о хорошем овариальном резерве, а какие – о низком?

Нормальными можно считать показатели АМГ от 1 до 10 нг/мл. Но о хорошем овариальном резерве свидетельствуют показатели от 2 нг/мл. АМГ ниже единицы говорит о снижении запаса яйцеклеток и близости пременопаузы. Если уровень антимюллерова гормона выше 10 нг/мл, есть основания подозревать синдром поликистозных яичников.



Однако самостоятельно расшифровывать результаты — плохая идея. При оценке овариального резерва учитывается не только АМГ, но и возраст, а также данные УЗ-фолликулометрии. Поэтому для проверки своего репродуктивного потенциала советую обратиться к репродуктологу — врачу, который специализируется на репродуктивном здоровье. Ефремова Любовь Дмитриевна Врач-гинеколог-репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н.

Кому стоит сдать кровь на АМГ?

Уровень антимюллерова гормона уже давно проверяется при диагностике женского бесплодия и при подготовке к программе ЭКО. Но это далеко не все показания для оценки овариального резерва.

любой женщине/девушке, у которой есть репродуктивные цели, но по какой-то причине пока этот вопрос откладывается,

а особенно необходимо: после хирургического вмешательства на органах репродуктивной системы (например, по поводу эндометриоза), женщинам с онкодиагнозом после проведения химио- или лучевой терапии, женщинам с хроническими заболеваниями, требующими длительного лечения. Сдать кровь на АМГ рекомендуется:

Хирургическое вмешательство, затрагивающее яичники, какой бы опытный хирург его ни выполнял, может привести к снижению овариального резерва. Противораковая терапия спасает жизнь, но токсична для половых клеток. Анализ на АМГ позволяет определить, пострадала ли функция яичников после лечения.



Еще лучше попасть к репродуктологу до лечения, будь то операция или противораковая терапия. Доктор оценит риски для фертильности и порекомендует, что делать, если они высоки. Выходом может стать получение яйцеклеток до хирургического вмешательства / химиотерапии и их криоконсервация.



Криоконсервированные (замороженные) яйцеклетки можно будет использовать для достижения беременности в программе ЭКО, если овариальный резерв пострадает. Ефремова Любовь Дмитриевна Врач-гинеколог-репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н.

Если исследование покажет признаки снижения овариального резерва, то есть два варианта действий. Перестать откладывать и беременеть сейчас, либо заморозить яйцеклетки, чтобы сохранить шансы на рождение ребенка в будущем.

Даже низкий уровень АМГ, при котором естественное зачатие маловероятно — не повод для уныния, а показание для ЭКО. Репродуктивная медицина сейчас достигла таких высот, что и с одной яйцеклеткой врачам удается помочь пациентке стать мамой. Но, конечно, лучше забеременеть самостоятельно. Поэтому эксперт рекомендует каждой женщине примерно с 27 лет раз в год проверять свой овариальный резерв и учитывать результаты обследования при планировании материнства.