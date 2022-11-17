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2 часа назад

Врач рассказала о влиянии масок для сна

Парламентская газета

Маски для сна рекомендуются людям, чувствительным к свету. Они помогают быстрее погрузиться в сон в некомфортных или непривычных условиях. Об этом напомнила врач-невролог, сомнолог Елена Царева.

Врач рассказала о влиянии масок для сна
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Некоторые люди тяжело засыпают и легко просыпаются, если в комнате недостаточно темно. В таком случае врачи рекомендуют использовать маски для сна. «Есть теория, что совы, например, более чувствительны к вечернему свету. При засыпании они могут использовать маски, чтобы защитится от света луны или светильников», — цитирует Цареву радио Sputnik.

Помимо этого маски для сна помогают справиться с тревогой, их можно использовать для комфортного сна в самолете или поезде. «Есть в физиологии такой рефлекс, он называется Даньини-Ашнера. Он заключается в том, что при небольшом надавливании на закрытые глаза пульс замедляется где-то на 10 ударов в минуту, а давление снижается», — уточнила врач.

Невролог посоветовала выбирать маски из натуральной ткани, например, шелка или же из синтетической ткани хорошего качества.

Здоровье,Елена Царева,
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