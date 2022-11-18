Чеснок может испортить не только дыхание, но и стать причиной проблем со здоровьем. Кому не стоит добавлять этот продукт в свой рацион, в беседе с “Аргументами и фактами” рассказала нутрициолог Анна Макарова.

Воздержаться от употребления чеснока в первую очередь следует тем, кто имеет в анамнезе хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, панкреатит, гастрит, язву желудка. Если воспалилась поджелудочная железа, чеснок может усугубить состояние пациента и стать причиной сильных болей, предупредила нутрициолог.

Здоровым людям есть чеснок натощак тоже может быть опасно, отметила эксперт. Поскольку этот овощ активизирует выделение желудочного сока. Слизистая органа пострадает без последующего поступления в него пищи.

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