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1 час назад

Нутрициолог Макарова предостерегла россиян от употребления чеснока натощак

Мира Маркина

Чеснок может испортить не только дыхание, но и стать причиной проблем со здоровьем. Кому не стоит добавлять этот продукт в свой рацион, в беседе с “Аргументами и фактами” рассказала нутрициолог Анна Макарова.

Воздержаться от употребления чеснока в первую очередь следует тем, кто имеет в анамнезе хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, панкреатит, гастрит, язву желудка. Если воспалилась поджелудочная железа, чеснок может усугубить состояние пациента и стать причиной сильных болей, предупредила нутрициолог.

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Здоровым людям есть чеснок натощак тоже может быть опасно, отметила эксперт. Поскольку этот овощ активизирует выделение желудочного сока. Слизистая органа пострадает без последующего поступления в него пищи.

Ранее “Рамблер” рассказывал о вредном для детей и аллергиков завтраке.

Здоровье,Видео,Анна Макарова,
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