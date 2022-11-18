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1 час назад

Перечислены особенности протекания беременности при сахарном диабете

Мослента

Особенности протекания беременности при сахарном диабете в беседе с «Мослентой» перечислила заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера депздрава Москвы Ольга Котешкова. По ее словам, беременность на фоне сахарного диабета сопровождается определенными рисками для здоровья матери и ребенка.

Перечислены особенности протекания беременности при сахарном диабете
Фото: МослентаМослента

«При сахарном диабете беременность возможна, но связана с некоторыми рисками для матери и будущего ребенка. Беременность должна обязательно планироваться и проходить под строгим наблюдением врачей. Если соблюдать все рекомендации акушера-гинеколога и эндокринолога, регулярно посещать лечащих врачей, то беременность пройдет без осложнений и малышу ничего угрожать не будет», — заявила Котешкова.

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Среди рисков для матери с сахарным диабетом врач назвала: прогрессирование сосудистых осложнений, более частое развитие кетоацидоза (острое метаболическое осложнение сахарного диабета), повышение риска развития гипогликемий (низкий уровень глюкозы в плазме крови) с 7-8 по 12-13 недели, а также на 36 неделе беременности. Кроме того, возможны развитие преэклампсии (характерна повышением давления и появлением белка в моче), эклампсии (судороги поперечных мышц), многоводия.

В число рисков, которым может подвергнуться ребенок беременной женщины с сахарным диабетом, входят врожденные пороки развития, неонатальные осложнения и родовой травматизм, а также рождение раньше срока, продолжила собеседница «Мосленты».

Врач добавила, что сахарный диабет может в принципе снижать репродуктивные функции мужчин и женщин. Для решения этих вопросов нужно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование. При внимательном отношении к своему здоровью, заблаговременном подходе к вопросу зачатия и должной подготовке, регулярном посещении лечащих врачей, все риски и угрозы будут сведены к минимуму, беременность пройдет по плану и без осложнений.

В Москве оказывают специальную помощь беременным женщинам с сахарным диабетом в перинатальном центре на базе ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, а также в узконаправленных отделениях ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана и ГКБ им. С.П. Боткина. В перинатальном центре на базе ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова также оказывают высокопрофессиональную помощь недоношенным детям.

Ранее опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности раскрыла руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Речь идет о фолиевой кислоте (витамин В9), не вырабатываемой организмом.

Здоровье,Ольга Малиновская,
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