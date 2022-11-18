Диетолог назвал три напитка, полезных для здоровья почек

В эфире программы “О самом главном” (Россия 1) врач и телеведущий Сергей Агапкин вместе с коллегой – диетологом Михаилом Гинзбургом – перечислил напитки, которые могут защитить мочевыделительную систему от самых разных болезней.

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Сергей Агапкин отметил, что те, кто выпивает четыре порции кофе в день, защищены на 11% лучше остальных людей от повреждения почек.

Михаил Гинзбург поддержал коллегу, а также рекомендовал пить лимонную воду с той же целью – защиты почек от разрушения. По словам специалиста, употребление этого напитка уменьшает риск возникновения мочекаменной болезни. А клюквенный морс, отмечает Гинзбург, обеззараживает мочевыделительные пути.

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