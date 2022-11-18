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17 минут назад

Диетолог Гинзбург рассказал о пользе воды с лимоном и морса для почек

Мира Маркина

В эфире программы “О самом главном” (Россия 1) врач и телеведущий Сергей Агапкин вместе с коллегой – диетологом Михаилом Гинзбургом – перечислил напитки, которые могут защитить мочевыделительную систему от самых разных болезней.

Диетолог назвал три напитка, полезных для здоровья почек
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сергей Агапкин отметил, что те, кто выпивает четыре порции кофе в день, защищены на 11% лучше остальных людей от повреждения почек.

Можно ли на самом деле застудить почки

Михаил Гинзбург поддержал коллегу, а также рекомендовал пить лимонную воду с той же целью – защиты почек от разрушения. По словам специалиста, употребление этого напитка уменьшает риск возникновения мочекаменной болезни. А клюквенный морс, отмечает Гинзбург, обеззараживает мочевыделительные пути.

Ранее мы рассказывали, кому опасно есть чеснок.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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