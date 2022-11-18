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4 часа назад

6 способов просыпаться легко, когда на улице темно

Super.ru

Простые лайфхаки, которые помогут вам проснуться темным зимним утром без желания уничтожить все вокруг.

6 способов просыпаться легко, когда на улице темно
Фото: Super.ruSuper.ru

Не наедайтесь на ночь

Актуальное правило для любого времени года. Ночной дожор вреден для здоровья и мешает нормальному сну: ваш организм будет больше занят перевариванием, чем восстановлением сил. Поэтому подготовьтесь к приятному пробуждению еще с вечера, отложив кусок торта до лучших времен.

Нормализуйте режим сна

Ложитесь пораньше, чтобы проспать положенные восемь часов, и не смотрите ленту соцсетей перед сном — это плохо влияет на циркадные ритмы.

Вставайте сразу, как проснулись

Даже если будильник еще не зазвенел. Дело в том, что цикл сна закончился, ваш организм уже готов функционировать. Мы понимаем, что хочется еще подремать, но следующее пробуждение будет тяжелее.

Уберите будильник подальше

Вам придется вылезти из-под одеяла, чтобы выключить его раздражающую трель. Считайте, что полдела уже сделано.

Купите светобудильник

Придется раскошелится, но покупка себя оправдает. Светобудильник — это лампа с таймером, мягкое свечение которой имитирует рассвет. Ваш еще спящий мозг реагирует на искусственные солнечные лучи, дает команду к пробуждению, и вы просыпаетесь без страданий.

Пейте воду

С вечера поставьте рядом с кроватью стакан воды и выпейте, как проснетесь. Жидкость (обязательно негазированная) вас взбодрит и запустит энергопроцессы в организме.

Здоровье,
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