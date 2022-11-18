Дерматолог назвала приводящие к раннему старению кожи привычки

Доктор медицинских наук, дерматолог Джанин Дауни назвала приводящие к раннему старению кожи привычки. Соответствующий материал публикует Well and Good.

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По словам эксперта, излучение от компьютера или планшета способно спровоцировать расширение пор, появление морщин и гиперпигментацию кожи, известной как мелазма. «Мелазма данного типа почти неотличима от мелазмы, вызванной ультрафиолетовым излучением», — пояснила специалистка. Так, она посоветовала наносить солнцезащитный крем даже при условии нахождения в помещении.

В то же время Дауни призвала при ежедневном уходе уделять должное внимание не только коже лица, но и шее. Согласно рекомендации врача, на нее также необходимо наносить солнцезащитные и увлажняющие средства и ретинол. При этом следует воздержаться от трения глаз руками, добавила медик. «Вы можете повредить кровеносные сосуды, что приведет к появлению темных кругов», — заверила она.