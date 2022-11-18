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3 часа назад

7 факторов, подрывающих женское здоровье

Passion.ru

Эндокринолог-гинеколог известного медицинского диагностического центра Елена Бордакова озвучила главные ошибки, которые будущие мамы совершают в XXI веке.

7 факторов, подрывающих женское здоровье
Фото: unsplashunsplash

Очевидные и не очевидные.

Сигареты. Курение и алкоголь повышает риск бесплодия.

Эмоциональные стрессы так же вредны для будущих мам, как и чрезмерные физические нагрузки.

Стремление сбросить вес любой ценой, включая жесткие диеты, оказывается, негативно влияет на формирование плода.

Фастфуд. Злоупотребление высококалорийной пищи с переизбытком сахаров также приводит в фертильности

Вегетарианство. Если цинк, фолиевая кислота и витамин В12 начнут поступать в организм в меньших количествах, зачать ребенка будет труднее.

Фанатичное увлечение фитнесом. Если заниматься им свыше 7 часов в неделю, в организме начнутся процессы, снижающие запасы яйцеклеток.

Химчистки. Даже воздух этих заведений небезопасен для тех, кто вскоре планирует завести ребенка, или уже забеременел.

Здоровье,
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