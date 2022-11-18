Что делать, когда не уходит вес

Разбираемся, какие неочевидные причины заставляют нас набирать вес.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В редакцию пришло письмо от читательницы Светланы. Она рассказала свою историю борьбы с лишним весом и попросила совета. Публикуем письмо с разрешения героини.

Видео дня

«Моя ситуация, думаю, знакома многим. После замужества и рождения детей у меня не осталось времени на себя – убрать, приготовить, постирать, снова убрать, отвезти детей, забрать детей, сделать с ними уроки, выгулять собаку и так каждый день! Есть было некогда. Порой за целый день не успевала даже выпить чаю. Но самое интересное, что при этом вес мой и полнота никуда не уходили.

Сколько себя помню – вечно диеты, голодовки, детоксы. Не помню, когда последний раз торт ела, и вот опять плюс пять килограммов за последний месяц. Прочитала по этому поводу массу литературы и решила, что пора обследоваться. Вдруг моя проблема в нехватке витаминов, микроэлементов, нарушенном обмене веществ…

Прошло два года. Когда-то забрезжившая надежда найти причину «внутри организма» изрядно потрепала семейный бюджет, банки с БАДами так и остались недопитыми, в письменном столе появилась увесистая стопка анализов, а на весах был плюс килограмм.

Но я не сдавалась. После консультации с диетологом села на интервальное голодание. Три недели мучительного голода по вечерам привели к потере всего лишь двух килограммов. Вскоре на такие строгие ограничения в питании сил уже не было, и я бросила голодовки.

Сейчас я продолжаю набирать вес. И что с этим делать не знаю. С каждого понедельника всё ещё пытаюсь «брать себя в руки».

Валентин Фадеев, врач-эндокринолог, профессор: Никогда не вините себя в том, что вы набираете вес. И наша читательница не виновата в том, что с ней происходит. Нужно разобраться в проблеме, и это главное, практически половина успеха.

Сразу можно сказать следующее: это не гормоны — эндокринные заболевания, которые могли бы привести к ожирению, выявляются у одной на тысячу;

это не обмен веществ — совершенно абстрактное, ничего не значащее в реальной клинической медицине понятие;

это не нехватка витамина D и всей таблицы Менделеева. Наши бабушки, пережившие одну гражданскую и две мировые войны, питалась куда хуже, но были стройны, как козочки; история про минералы и витамины – коммерция и реклама;

это не задержка жидкости, так как в здоровом и большом теле не может задержаться 20 кг жидкости, по числу лишних килограммов — этого не допустят нормально работающие сердце, почки и другие органы.

Анализы — это бич современного общества. Для того чтобы направить на них – не нужно врача, они продаются, они стали таким же товаром, как пирожки на вокзале. Некая негативная память прошлого привила современным людям в корне неверное, а зачастую опасное представление о том, что, чем больше ты сделаешь анализов, тем будешь здоровее.

По законам статистики, если Светлана изучит в своей крови 100 параметров, то, даже будучи практически здоровой, она найдёт отклонение пяти из них от референса, который в народе совершенно неверно называют нормой. Как вы думаете, что подумает читательница про свой обмен веществ и причину своего избыточного веса, увидев отклонение пяти параметров на бланке анализа?

Светлана ведь уже худела на разных диетах, при этом теряла вес, так или иначе, на всех. Больше или меньше. Действительно, любая диета, которая прямо или косвенно, путём всякого рода хитростей приводит к снижению калоража, оказывается эффективной.

Итак, любая «диета» с ограничением калорийности приводит к снижению веса. Собственно, похудеть – не проблема, человек всё вытерпит. Проблема в том, чтобы удержать вес.

Диета – это понятие конечное, это некий зарок, что-то не есть или, наоборот, есть какое-то время. Она не назначается на всю жизнь.

Чтобы было понятно, приведём пример.

Больной даже с тяжёлой алкогольной зависимостью может прекратить употреблять алкоголь на какое-то время (условно, до Нового года). Он впадёт в депрессию, ему будет сниться водка, при этом впереди, как свет в конце тоннеля, у него будет светиться 31 декабря, когда он, безусловно, напьётся.

Вопрос: какой смысл было терпеть до 31 декабря? Что это дало?

Пациент с ожирением может мучиться, мечтая о том, чтобы наесться до отвала жареной курицей с картошкой. Он похудеет, но потом сорвётся и вернёт обратно ещё больший вес. Итак, диета – неэффективна, образ питания и жизни нужно менять на постоянной основе.

Вы поверите в то, что машина с бензиновым двигателем может поехать без бензина? Или что ваш мобильный телефон может проработать без зарядки целый месяц? А лампочка может загореться без электричества в сети?

Почему же я тогда должен поверить в то, что Светлана набирает килограммы живого веса, но при этом почти ничего не ест? Всё это – примеры закона сохранения энергии.

На этом пока поставим точку и скажем так: