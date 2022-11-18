Медики рассказали об опасностях ранней половой жизни

«Сегодня возраст сексуального дебюта в России, по данным Росстата, 17-18 лет. А возраст вступления в брак для девушки – 24-26 лет. По данным академика Баранова, в Московской области 20% девочек 12-14 лет живут половой жизнью и имеют свыше пяти половых партнеров. 60% в этой группе больны такими заболеваниями, как гепатит и спид. Мало того, что они не репродуктивны, они могут быть источниками распространения различных заболеваний», - озвучил положение вещей Лопаткин.