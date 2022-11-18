Медики рассказали об опасностях ранней половой жизни

Представители медицинских институтов провели круглый стол в ИА «Аврора», посвятив его обслуживанию несовершеннолетних. В рамках дискуссии «Кто ответил за детей?» они обсудили проблемы операционного вмешательства, абортов и согласия на смену пола.
Основной проблемой современной медицины, по мнению участников круглого стола, является возможность несовершеннолетних с 15 лет принимать решение по ряду сложных медицинских вопросов, как то: вакцинация, прививки или операции по абортам.
По мнению медиков, в столь раннем возрасте подростки еще не понимают, какой вред они наносят своему организму. Член ОП РФ, доктор медицинских наук Олег Аполихин рассказал, что существует очень большой разрыв между началом половой жизни подростков, и их вступлением в брак. Это приводит к ряду медицинских проблем.
«Сегодня возраст сексуального дебюта в России, по данным Росстата, 17-18 лет. А возраст вступления в брак для девушки – 24-26 лет. По данным академика Баранова, в Московской области 20% девочек 12-14 лет живут половой жизнью и имеют свыше пяти половых партнеров. 60% в этой группе больны такими заболеваниями, как гепатит и спид. Мало того, что они не репродуктивны, они могут быть источниками распространения различных заболеваний», - озвучил положение вещей Лопаткин.
По его мнению, это может привести к рождению нежизнеспособного ребенка, что будет требовать постоянного дорогостоящего медицинского вмешательства.
Его коллега, заведующий кафедрой медицинского права МГЮА им. О.Е. Кутафина Александр Мохов, отметил, что вопрос медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетних не ограничивается абортами.
«Тема абортов давно актуальна, пластическая тема нарастает, нарастает и тема смены пола. А просто оперативное вмешательство? Мы забываем об этом. Мы должны повысить возраст и таким образом обеспечить баланс прав детей и их родителей», - рассказал Мохов.