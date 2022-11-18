Какую музыку слушать во время медитации

Певица Saltaya обладает более чем десятилетним опытом духовных практик. Она расскажет о том, как усилить целительный эффект от медитации при помощи музыки.

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Медитация: а что это вообще?

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Есть в латинском языке слово meditatio, что означает «размышление». Однако латиняне мало нам помогут разобраться в сути явления. Медитация ассоциируется у нас с буддистской или с индуистской духовной традицией. Она представляет собой, прежде всего, глубокую концентрацию на процессе дыхания и остановку так называемого «внутреннего диалога», чтобы пребывать здесь и сейчас, не убегая в воспоминания или фантазии.

Медитировать можно как в полной тишине, так и под музыку. Некоторые практики связаны с пением мантр. Например, звука «ом-м-м», важнейшего для индуизма. Представители этой религии верят, что именно его вибрации привели к возникновению Вселенной. «Ом-м-м» для буддиста или индуиста — первое проявление божественного начала, и когда практик распевает этот звук во время медитации, он как бы настраивает свой внутренний «приемник» на божественную частоту.

Для души, для духа и для здоровья

Есть вполне научное объяснение пользы медитаций. Что происходит с нашим телом, стоит нам спокойно сесть, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании? Из режима бодрствования мы переключаемся в режим восстановления энергии. Внутренние органы получают драгоценные дополнительные минуты отдыха, благодаря чему дольше остаются здоровыми и молодыми.

Исследования с помощью магнитно-резонансного томографа показали, что медитация может улучшить память и способность сосредотачиваться. Кроме того, после нескольких недель медитации у тревожных пациентов снижается выработка гормона, влияющего на остроту стресса. А люди, к которым снова и снова возвращается депрессия, в результате практики медитации снижали вероятность начала очередного эпизода заболевания. Наконец, замечено, что даже десять минут медитации в день положительно влияет на способность человека контролировать свои действия и проявлять волевые качества, что, согласитесь, очень важно.

Для эзотерика медитация — это очищение и общение с тонкими энергиями. Но она может быть полезна и весьма приземленному человеку, который просто хочет стать более сильным, волевым и умиротворенным.

Музыка: «здоровая» и не очень

Многие слышали об эксперименте японского ученого Эмото Масару. В 1999 году в книге «Послание воды» Масару описал, как молекула меняет свою структуру под воздействием определенных звуков. Он ставил стакан с водой между двумя колонками с музыкой и через какое-то время замораживал его содержимое.. Выяснилось, что, «прослушав» Моцарта или Чайковского, вода застывала симметричными, удивительно красивыми кристаллами, а если на нее воздействовали тяжелым роком или просто какофонией, то кристаллы получались весьма причудливыми и не слишком эстетичными.

Почему беременным женщинам рекомендуется слушать классическую или медитативную музыку? Мы знаем, что это благотворно влияет на развитие плода, в том числе, вероятно, на формирование нейронных связей еще не рожденного ребенка. Но как именно это работает — ученым только предстоит выяснить.

Целебный эффект музыки многие не раз замечали. Например, если болит голова, то стоит сесть за музыкальный инструмент и наиграть что-нибудь, как боль утихает. Еще можно начать медитацию, непременно со звуком «ом-м-м». Несколько минут представляешь, как вибрация голоса уходит вверх, в потолок — и головная боль незаметно покидает тело, как будто ее и не было.